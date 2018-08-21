賴魁：新經濟移民法草案   讓僑生留台不是夢

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）僑委會今年首度舉辦「2018年新南向國家華校校長會議」，行政院長賴清德出席時表示，台灣正積極培育產業人才，近2年已展現明顯成效，新南向國家來台求學的學子人數增加1成，而行政院正在研擬的新經濟移民法草案，讓在台符合資格的新南向學生，在畢業後可留在台灣就業。本次會議邀請來自東南亞七個國家的華校校長或管理者共108人。

行政院配合總統蔡英文的「新南向政策」，積極推動台灣與新南向國家交流合作，包括教育、文化、交通建設、產業、經濟貿易、觀光及農業，根據統計，2016年新南向國家來台留學生總數達31,531人，占總人數27.08%，成長率近1成，而我國赴新南向國家留學生人數為19,265人，占總人數30.45%。

行政院長賴清德表示，政府積極培育產業人才，有助於台灣學校及業界訓練人才，也能協助新南向國家學子習得一技之長。此外，政府刻正研擬「新經濟移民法」草案，讓符合條件的來台學生可留在台灣就業，學得專業或經營方式，使他們未來的出路更寬廣，有多重選擇。

僑委會本次邀請來自東南亞七個國家的華校校長或管理者共108人，來台參加「2018年新南向國家華校校長會議」，也特別邀請韓國華校校長、國內高級中等學校建教僑生專班、海青班承辦學校校長等，希望透過此次交流，讓華校校長了解我國政府在華文教育推展及招收僑生來台就學的努力。