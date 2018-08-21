(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本資深媒體人野口裕之，在日本《產經新聞》上撰寫時評，透露習近平多次差點遭到暗殺，導致恐慌而睡眠不足，因此照片上表情往往顯得疲累。

時評引述多個與習近平見過面的外國高層人士，表示他最近精神狀況很差，甚至還叫錯對方頭銜。野口引述《金融時報》本（8）月報導，習近平搞造神運動，是一把雙面刃，因爲絕對的權力，代表絕對的責任，因此之後中國不管出了什麽問題，高級幹部都可以輕鬆把責任推到習近平頭上。

習近平疲憊照片（美聯社）

野口寫道，《金融時報》大膽推測，反對習近平的派系，可能是想要讓習近平承擔經濟危機爆發，導致中國經濟成長放緩的責任，才會故意允許他廢除國家主席任期制。

根據野口回顧，《金融時報》還警告，現在中國民衆已經以爲自己是強國，因此如果現在習近平屈服於國際社會壓力，而放棄南海的軍事基地的話，怒火的矛頭可能會指到他身上。

野口表示，由於毒疫苗事件爆發後，中國網警迅速刪除相關貼文，讓中國民衆懷疑，這些無良藥廠可能和中國政府有巨大勾結。

之後，野口回顧，習近平在去（2017）年12月24日，離開人民大會堂時，遭到爆裂物攻擊，導致「肚子痛」，並被送往俗稱301醫院的解放軍綜合醫院治療。經醫生判斷，他沒有外傷，而「肚子痛」則其實是高度壓力導致的「胃痛」，因此決定留院1晚減輕壓力，隔天用完早餐後再出院。

野口表示，由於爆裂物屬於解放軍，因此很可能是解放軍軍人的暗殺計劃。事發後也有多名解放軍戒備人員遭問話。

習近平（美聯社）

野口還回顧2012年9月，習近平還是副主席時，竟稱因游泳的時候傷到背，而無法和時任國務卿希拉蕊見面。據聞，當時習近平其實是遭到周永康暗殺失敗，且他之後還試圖用毒針暗殺習近平，但失敗收場。

另外，還有多個高官策劃軍事政變，但都被發現，而受到處罰或是「被自殺」。從這些事情可以發現，中國共産黨高層，給習近平帶來不少精神壓力。

習近平（美聯社）

野口説明，2015年所謂「抗戰70周年紀念」閲兵典禮時，人在天安門上方，正常來説應該要得意洋洋的習近平，卻一臉顯得想睡覺。此外，野口引述消息人士説法，表示在閲兵典禮之前，中國政府竟然檢查所有武器是不是真的沒有填裝子彈，甚至爲了防止飛機自爆，而連接地對空飛彈部署資訊。

最後，野口笑稱，連北韓都做了很多假的維尼小熊零食，唯獨中國會懼怕這個帶給小朋友心靈充實的卡通人物。

日媒：中國高層瘋狂暗殺習近平 他活得到共產黨崩潰的那天嗎？