獨具慧眼！草字頭及空場【黃偉倫】菩薩寺展覽散發自然美

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）對於「草字頭」感到陌生的你並不孤單！日本藝術家赤松音呂首次在台舉辦聲音裝置個展，由台灣新銳策展團隊草字頭規劃，其創辦人​黃偉倫日前接受我們專訪時表示，經營公司的模式類似全球知名電影製片公司Paramount，並透露展覽艱辛的前置作業以及繁瑣的過程，然而這一切都讓他覺得很值得。

曾辦過多元書展「2017草率季 Art Book Fair & More 」、「紙的進化論」等展覽的的策展團體草字頭，創辦人黃偉倫大學時就讀政大會計系，後赴美國南加州大學與日本早稻田攻讀MBA，並於南加大唸書時選修電影相關課程，至國際知名Paramount片場實習，隨後將此企業實習經驗與未來經營公司的理念結合，試圖整合各類型人才，目前身兼策展團隊「草字頭」，北投藝文空間「空場」的創辦人。



「紙的進化論」展覽以「紙的知識考」、「紙的創意學」與「紙的自由式」為三大展區（照片來源：紙的進化論）



草率季 Art Book Fair & More（照片來源：草率季 Art Book Fair & More）



草率季 Art Book Fair & More（照片來源：草率季 Art Book Fair & More）

於2013年學成歸國後，黃偉倫對於改變城市生活很有興趣，開始計畫成立空場，將藝術家聚集起來，並提供獨特的展演及創作空間。黃偉倫表示，根據過去在Paramount實習的觀察，片場裡的每一個職務都被稱為talent，包含演員、劇作家等，而如何將才華放置到對的位置，或是如何串聯特定場景、角色、道具等都是十分重要的，這些都演變成日後營運空場及草字頭的肥料。

黃偉倫接著表示，如果可以自己達成的事，在工作室裡就可以獨自完成了，而之所以成立空間將大家聚在一起，就是要所有人發揮所長，一起打造個人無法完成的作品，例如周書毅的獨舞作品，除了舞蹈表演，另外還有影片的呈現，並特別安插在令人意想不到的空場各角落，這就是大家一起腦力激盪後的結果。



周書毅舞蹈作品（照片來源：空場）

同時，草字頭也於2013年正式成立，初期的草字頭是以部落格的方式呈現，黃偉倫於網站上刊登許多有趣及發人省思的設計類文章，但之後比起只分享文字作品，他更希望將想法付諸行動，造成更大的正面影響力，因此，便開始走上策展這一條路。

藉由空場成立初期，黃偉倫有機會接觸到國內外許多藝術家跟活動，因此他開始將觸角伸向國際，將他認為具有啟發性的獨特藝術作品引進台灣展覽，而草字頭確認開始以策展及辦活動為主要方向的原因，歸功於一位來自芬蘭的藝術家古斯塔薩克希（Kustaa Saksi）。

「少少醒 X 少少睡」為具有難眠體質的古斯塔探討失眠的系列創作，展覽於台北市士林區靜謐的森林實驗場域「少少 - 原始感覺研究室」舉辦。藝術家擅長使用平面圖騰、織品藝術和多媒材裝置，他將半夢半醒間的夢境紀錄下來並製成大型作品，通常處於這模糊意識的階段，人們會夢到自己最害怕的東西，就藝術家而言，那非蜘蛛、猴子等昆蟲及動物莫屬。



古斯塔作品催眠（照片來源：Hugo & Marie）



（影片來源：草字頭）

上述展覽奠定草字頭未來的發展方向，也與今（2018）年的赤松音呂的聲音裝置展之間不難看出許多關聯性。當初，黃偉倫越洋邀請藝術家們來台辦展著實費了一番功夫，初期藝術家們來台辦展的意願低，對於土地及策展人的不信任，導致經過數月的電子郵件聯繫還是無法取得同意，最後經過黃偉倫幾次的親自拜訪及周詳的計畫，秉持著熱忱跟決心才終於成功說服他們。

黃偉倫表示，一開始從網路上看到赤松音呂的作品深受感動，進而希望感染更多人，也因此自去（2017）年10月開始接洽，到今年5月才獲得首肯，期間花了很多時間用「在合適的空間呈現作品，可以影響更多的人」為理由說服藝術家，並承諾會妥善保管展品其處理其他事務。

黃偉倫認為把一個很有靈性的作品放在展場，自然會有很強的感染力，展場不需要多作裝飾，展品不需要特別賣弄，自然可以療癒人心並啟發觀眾。也因此，赤松音呂的個展選擇在台中菩薩寺旁的維摩舍藝文空間舉行。

維摩舍的寧靜讓黃偉倫覺得很誘人，他希望進駐的作品重點在於開啟空間的可能性，並且以不打擾原先的安靜為原則，完整呈現展覽空間跟作品的本質。



「地磁水琴窟」展於地下室，即日起至26日止（照片來源：台灣英文新聞/劉怡均）



推開門後進入等待室，可窺見「地磁水琴窟」作品（照片來源：台灣英文新聞/劉怡均）

值得一提的是，這次赤松音呂參展的兩件作品「地磁水琴窟」（Chijikinkutsu）與 「水砵漩渦」（Chozumaki），分別位於隱密的地下室以及有黑幕遮蓋的二樓，推門進入及掀開黑幕看展皆為讓心安定的過程，而位於地下室的「地磁水琴窟」作品，設置許多具電流通過後有磁性的銅針，其好比具有方向性指南針，也和專門介紹菩薩寺的書「朝一座生命的山」意義不謀而合，皆可被聯想為指引人生方向的創作。

很喜歡待在地下室聆聽「地磁水琴窟」的黃偉倫表示，作品力量超乎預期，單是閉上眼睛坐在等待間傾聽作品細微的聲音，其細微的差異性可以使靈魂靜下來，也成為充電的時刻並想著未來方向。

展覽空間跟作品分別不約而同的教導有緣人聆聽內心的聲音，他們不會告訴你答案或人生的道路該何去何從，但卻會在一旁靜默的陪伴及守護，也如同草字頭，持續努力深耕帶給大家精彩的作品，深受啟發時也不忘影響他人，目前已正在籌備將於下半年登場的草率季 art book fair & more，有興趣的朋友可以前往臉書專頁查詢。

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