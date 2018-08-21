台薩斷交 教部：106學年薩國在台生195人

（中央社記者許秩維台北21日電）外交部今天宣布與薩爾瓦多斷交，教育部統計，106學年度薩爾瓦多在台就讀學生共195人，包含台灣獎學金生28人，台灣則無赴薩爾瓦多留學的學生。

外交部今天召開臨時記者會，外交部長吳釗燮宣布，中華民國與中美洲邦交國薩爾瓦多斷交，停止雙邊合作並撤離大使館、技術團。

教育部發布新聞訊息指出，統計處資料顯示，106學年度薩爾瓦多在台就讀學生人數共195人，包括正式修讀學位生103人和華語生92人，其中台灣獎學金生有28人，而台灣並無赴薩爾瓦多留學的學生。

教育部表示，台灣獎學金由外交部提供邦交國名額，教育部負責非邦交國，台灣獎學金是否續發給已在台就學的薩國受獎生，教育部尊重外交部決定，對於擬繼續留台就讀的該國學生，教育部將請大學依各校規定給予必要輔導及協助。

銘傳大學國際副校長劉國偉受訪時表示，有11位薩爾瓦多學生今年已從銘傳畢業，新學年開始，除了15位在學生，原本還有5位新生將來報到，但這20位學生中，僅3位是自費生，其餘皆是台灣獎學金或國際合作發展基金會獎學金受獎生。

劉國偉指出，目前薩爾瓦多學生都還未回到學校，銘傳將靜待外交部、教育部的指示以及薩爾瓦多政府的決定，看學生是否能續留台灣就讀，如果獎學金被取消，銘傳會設法找財源支持，每位學生都是學校重要的資產，能留都會盡量留。（編輯：陳清芳）1070821