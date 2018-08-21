文化碰撞產生新火花   嘉義新住民體驗原民生活     

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）嘉義市政府18日舉辦「新住民親子社區參訪活動」今年首度結合原住民團體「逐鹿部落」，讓新住民家庭透過參訪原住民部落，了解原住民特有的生活習俗，以及其永不服輸的鬥智與生命力。

逐鹿部落在鄒族族語「veoveoana」原意是指「捕獵梅花鹿的地方」，在莫拉克風災過後，部分的族人被迫離開熟悉的山林家園，而遷徙到山腳下的逐鹿社區。來自泰國、越南、中國等新住民家庭在導覽員的解說下，參觀鄒族家屋及男子集會所等處，並且了解到鄒族人雖因天災被迫離開土生土長的山林來到山腳下重建家園，但存在骨血裡那永不服輸的鬥志與生命力，讓部落的族人決定將此處轉變為能讓訪客體驗並欣賞原住民傳統文化的重要基地。

新住民家庭當天除了參訪部落環境、欣賞傳統歌舞表演，也參加琉璃串珠體驗DIY課程，讓大家挑選自己喜歡的琉璃珠，跟著老師製作出屬於自己獨一無二的飾品。而到了原住民部落參觀，絕對不能錯過的就是部落風味餐，今天的活動就在讓人食指大動的烤肉香味中畫下了圓滿的句點。

嘉義市政府多年來致力於新住民照顧服務不遺餘力，同時重視宣導國民對多元文化之認識與尊重。多元族群文化是國家的重要資產，期望藉由今天的參訪活動，促進新住民與原住民間文化交流，讓新住民和認識原住民文化，了解並欣賞在地傳統人文風情。