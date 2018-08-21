馬來西亞破獲非法走私犀牛角 價值逾台幣4億

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）馬來西亞吉隆坡國際機場(Kuala Lumpur International Airport) 13日在即將空運到越南的一個貨櫃中，查獲大批非法走私動物骨骸，其中以瀕危犀牛的角為最大宗。

綜合外電報導，馬來西亞當局在查獲的貨櫃中，查找到非法走私動物骨骸，其中最大批亦是本案走私金額最高，總重116公斤、市值約台幣4億元的50隻犀牛角。

馬來西亞當局表示，這是馬來西亞史上最大宗的犀牛角走私案，無論是在數量還是價值。

由於這次的查緝行動未有走私販遭到逮捕，非政府組織國際野生物貿易研究組織(TRAFFIC)敦促馬國當局應「儘速追查走私網絡的成員」，而就在查獲的貨櫃當中，還有疑似老虎與豹等受威脅瀕危動物的骨頭。

野生救援WildAid表示，過去十年，由於中國及越南市場對犀牛角的需求龐大，獵殺犀牛數字一直居高不下。自2013年起，因犀牛角被認為具有極大的藥用價值及可作為雕刻之用，南非國家每年有超過1千頭犀牛遭到獵殺，盜獵者於是將犀牛角走私到中國及越南進行買賣。

自1977年開始，《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,CITES)已經禁止犀牛角的貿易，由於東亞國家尚有人相信犀牛角可治癒癌症，加上其黑市價格一公斤可賣到好幾十萬美元，盜獵行動有增無減。

▲照片來源：WildAid