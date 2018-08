馬來西亞破獲非法走私犀牛角 價值逾台幣4億

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)馬來西亞吉隆坡國際機場(Kuala Lumpur International Airport) 13日在即將空運到越南的一個貨櫃中,查獲大批非法走私動物骨骸,其中以瀕危犀牛的角為最大宗。

綜合外電報導,馬來西亞當局在查獲的貨櫃中,查找到非法走私動物骨骸,其中最大批亦是本案走私金額最高,總重116公斤、市值約台幣4億元的50隻犀牛角。

馬來西亞當局表示,這是馬來西亞史上最大宗的犀牛角走私案,無論是在數量還是價值。

由於這次的查緝行動未有走私販遭到逮捕,非政府組織國際野生物貿易研究組織(TRAFFIC)敦促馬國當局應「儘速追查走私網絡的成員」,而就在查獲的貨櫃當中,還有疑似老虎與豹等受威脅瀕危動物的骨頭。

野生救援WildAid表示,過去十年,由於中國及越南市場對犀牛角的需求龐大,獵殺犀牛數字一直居高不下。自2013年起,因犀牛角被認為具有極大的藥用價值及可作為雕刻之用,南非國家每年有超過1千頭犀牛遭到獵殺,盜獵者於是將犀牛角走私到中國及越南進行買賣。

自1977年開始,《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,CITES)已經禁止犀牛角的貿易,由於東亞國家尚有人相信犀牛角可治癒癌症,加上其黑市價格一公斤可賣到好幾十萬美元,盜獵行動有增無減。

▲照片來源:WildAid