【更新：外交部記者會】習近平持續壓迫台灣！薩爾瓦多與我斷交

(台灣英文新聞/ 政治組 緊急報導)中國持續打壓台灣，外交部長宣佈薩爾瓦多與我斷交。

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根據《中央社》，外交部長吳釗燮在今（21）早宣佈證實，中美薩爾瓦多與我斷交。

外交部長吳釗燮説明，稍早我國宣佈和薩爾瓦多斷交，是我方掌握該國將和中國建交的消息，並確定所有外交途徑無效。吳部長說，台薩將終止所有合作及援助計劃，並撤離大使館。

吳部長回顧，去（2017）年起薩爾瓦多政府，就不斷向我方要求資金，推行新的開發案。不過我國認爲，這些案子並不適合執行，且可能導致台薩兩國政府，陷入債務危機。

此外，執政黨還希望我方供給選舉資金，來協助明年總統選舉時，能挽回劣勢，不過這明顯違反民主原則，因此當然遭到我國政府拒絕。

吳部長説明，今年6月開始，我方陸續接獲薩爾瓦多有意和中國建交的消息，但台灣時間今早7點，我方確認經政府努力後，情況仍無法補救，只得宣佈斷交，並對民衆致上最深的歉意。

吳部長批評，中國蠻橫的行爲，已引起國際社會注意，不是個負責任國家該有的行爲。有關中國債務陷阱外交，請看《台灣英文新聞》的一系列報導：

一帶一路消息總回顧：

最後，吳部長指出，中國對我國的打壓，從來沒有停止過，並強調我們是自由民主國家，會繼續往前走下去。

習近平持續壓迫台灣！薩爾瓦多與我斷交