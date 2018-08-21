「星巴克」偷拍狼有上億房產　湊不出40萬交保金被聲押  

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）「星巴克」台北內湖洲子店爆發偷拍事件，警方鎖定曾在竹科開科技公司、在北市擁上億房產的45歲已婚男子王忠祥。

台北市政府警察局內湖分局發布新聞稿表示，星巴克位於台北市內湖區的洲子店，在5月時發生女民眾如廁遭偷拍事件，警方獲報後進行追查，初步檢視攝影機內容，發現有4名被害者。

事發時間為5月24日14時許，一名女性顧客如廁時於馬桶後方發現紅燈閃爍，經查看發現竟是一部攝影機，隨即告知店員報警處理。



警方獲報後，初步檢視內容有4名被害人，其中2名已查明身分並完成報案提告，2名尚在清查中；另將攝影機內記憶卡送請台北市刑大科偵隊進行數位鑑識後，發現尚有多張於其他處所拍攝之影像，但確切地點及被害人身分尚待進一步查明。

調閱監視器畫面後，警方鎖定一名62年次、無前科的王姓男子涉案，於昨(20)日下午14時許將王嫌拘提到案，並於王嫌住處搜索查扣筆記型電腦6部、手機2支、攝影機2部、外接硬碟等數位儲存裝置共12個，將進一步查明是否涉犯其他案件。

經詢問王嫌矢口否認涉案，將依妨害秘密罪嫌，解送士林地檢署偵辦。

《自由》報導，「星巴克」偷拍之狼，警方鎖定曾在竹科開科技公司、在北市擁上億房產的45歲已婚男子王忠祥。

士林地檢署凌晨複訊後，檢察官昨(20)日深夜諭令王男40萬交保，限制出境及出海，但王忠祥妻子和父親只湊到13萬現金，還一度向檢察官哭窮，但檢察官堅持不降價，最後檢察官向法院聲請羈押。

蘋果昨(20)日報導，警方到場取得一部水管造型的HTC相機，發現內部一張照片都沒有，經過事後復原，查出相機內共有7000多張相片，除了偷拍如廁照，一大半是偷拍狼自拍照、生活照，甚至全家福照。

警方拿照片比對監視器，發現偷拍狼事發時疑似坐在廁所旁座位，東窗事發後，立即操作手機，將相機裡的東西刪光，逃跑時還險些跌倒。不過警方發現偷拍狼曾持星巴克卡買咖啡，調閱刷卡資料，立即查出偷拍狼身分。

王男目前無業，育有3子女，住在大直明水路的雙拼豪宅，名下有10多筆房產，曾經開過公司。王男坦承當天曾去該店消費，也坦承買過同款機器，但目前否認偷拍。

警方提醒民眾，以設備側錄他人如廁、更衣等私密行為，涉犯刑法妨害秘密罪嫌，民眾切勿以身試法；民眾如發現公共浴廁內有可疑孔洞、亮光，應儘速向場所管理人反應，如確有偷拍情事，可立即向警方報案，並可提出性騷擾申訴，以保障權益。