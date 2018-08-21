驚！全球食物浪費量  2030年每秒扔棄66噸

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）人類浪費食物的惡習已到了令人心驚的地步。最新研究顯示，到了2030年，每年廢棄食物量將增加1/3，也就是平均每秒丟棄66噸的食物！

波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）警告，若再不採取因應措施，此一問題只會更惡化。該公司建議，或可推行類似公平貿易的環保標誌，鼓勵消費者向致力減少廢棄食物的公司購買產品。

據研究，全球每年扔棄16億噸食物，幾乎是產量的1/3，亦佔了溫室氣體的8%。然而聯合國糧農組織（FAO）估計，2016年全球76億人口中，約8億1,500萬人（10.7%）長期營養不良。

《衛報》報導，政府、企業行號及消費者若不採取行動，恐難達到聯合國2030前將剩食削減五成的目標。工業化的腳步刺激人口成長，人類對食物需求日增，也同時導致剩食嚴重更加惡化，亞洲尤然。

食物廢棄問題，開發中國家較常出現在生產過程，而富裕國家則更常出現在消費鏈，購買過多、對食物美學要求過高等都是肇因。

研究同時提出警示，量販店促銷活動以及錯誤資訊，亦助長了剩食風氣，舉例而言，諸多消費者誤信新鮮的肉品與蔬菜比冷凍的更健康，但其實冷凍反而更能保存食物營養。

除了呼籲政府從政策面著手，提供剩食減量獎勵，波士頓顧問公司亦敦促私部門投資基礎建設，善用科技確保供需平衡，並建議對消費者、農人、員工都應加強相關教育。