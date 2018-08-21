馬來西亞警告一帶一路陰謀　馬哈迪：拒絕新殖民主義

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，現在人在中國訪問的馬來西亞總理馬哈迪，向李克強表示，希望中國能理解該國因財政，而終止一帶一路的鐵路計劃的決定。
日本《產經新聞》報導，馬哈迪在20記者會上強調，他不希望看到新殖民主義，並表示貧窮國家難以和富強國家競爭，警告中國意味濃厚。
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不過，有鑒於中國是馬來西亞最大貿易夥伴，因此馬哈迪還是強調，希望和中方維持友好關係。
根據報導，李克強表示，希望透過馬哈迪訪問中國，來加強雙邊友好關係。《產經新聞》分析，現在中國身陷和美國的貿易戰，因此不希望連周邊國家關係都變差。