返國談話　蔡英文：打壓只會讓我們更堅強

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文結束「同慶之旅」並於昨（20）日深夜11點間返抵國門，她在機場發表談話時表示，臺灣不會因為壓力而屈服，「打壓只會讓我們更堅強、更團結、讓我們走出去的決心更堅定。」

蔡總統自8月12日展開為期9天8夜的同慶之旅，訪問中南美洲友邦巴拉圭及貝里斯，期間也分別過境美國洛杉磯及休士頓。蔡總統除了參加巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）的就職典禮、在貝里斯國會發表演說之外，停留美國期間更參訪了美國太空總署（NASA），並在雷根圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）發表公開演說。

不過蔡總統在美國過境期間，也不乏中國僑民抗議事件，更因在洛杉磯路過85度C買咖啡消息曝光，該企業因而遭中國官媒及網友起底進而抵制。

蔡總統週一晚間在機場發表談話時便提及，走出去的路上即使受到打壓，「我們也用實際的行動去告訴國際社會，臺灣不會因為壓力而屈服。打壓只會讓我們更堅強、更團結、讓我們走出去的決心更堅定。」

談及此次出訪，蔡總統則表示，除了向友邦、關心臺灣的好朋友們，還有海外打拚的僑胞、各地的外交夥伴，當面表達感謝之意外，此行和阿布鐸總統討論臺灣與巴拉圭雙方關係的未來發展。此外，在貝里斯訪問時，則和總督楊可為（Colville Young）及總理巴洛（Dean Barrow）會談，進一步深化兩國的邦誼。

蔡總統進一步指出，在出訪的過程中，「我也代表國家，和其他的邦交國、非邦交國的元首及各國代表，當面交流，展現出臺灣對自由民主價值的堅持，以及進一步與國際社會交往的決心。」

最後，蔡總統表示，出訪期間，所有政務都依照計畫，順利持續推動。除了感謝留守在臺灣努力的執政團隊，也要特別感謝國軍對國家安全全天候的守護，「夜深了，再次感謝大家的辛勞，我們完成任務之後，休息一晚，明天還要繼續打拚，大家辛苦了。」