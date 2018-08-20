2018台灣部落觀光嘉年華  9月7~9日歡迎大家來日月潭原鄉部落作客

（台灣英文新聞/廖秋煌 報導）「2018台灣部落觀光嘉年華」首次走入日月潭原鄉部落，自9月7至9日連續3天，在日月潭國家風景區向山遊客中心盛大展開。

活動內容除了部落不可或缺的樂舞展演、勇士體驗、品嚐原民美食之外，更將邀請部落匠師現場職人秀展現原住民工藝與文化的傳承。另安排播放露天電影院「只有大海知道」，以達悟族世代文化為主軸，向大家訴說一段屬於大海子民生活情懷的蘭嶼故事；9月8日晚間更施放長達180秒的煙火，為日月潭一年一度的花火音樂嘉年華系列活動的首場煙火秀。

原住民文化是台灣最獨特的人文資源之一，近年來，交通部觀光局致力於與部落互動建立夥伴關係，並協助部落環境營造與觀光產業建構等工作，合作推動「小眾、精緻、深度之生態旅遊-部落觀光」，成果也廣獲遊客喜愛，並深受各界的肯定與讚許。因此「部落觀光」成為交通部觀光局大力支持及推廣的重點工作，更是未來對國外行銷的重要深度主題旅遊。

自2014年起結合六大國家風景區管理處和中央相關部會，連續至今己邁入第5年舉辦，各單位轄內部落將再度把文化、工藝、美食、特色伴手禮等創新成果整合，帶到日月潭向民眾推廣部落觀光，將部落獨有的特色文化搭配遊程打造專屬而多元的觀光路線。

本次活動邀請民眾免費參觀體驗，活動期間提供部落手作DIY體驗240位名額、1200份部落美食試吃、超過2800份特色小禮及摸彩活動等，部落嘉年華觀光大使喔熊組長OhBear也將親臨現場與民眾共同歡樂，歡迎大家走訪日月潭，走進部落一起來部落作客。

節目內容精彩可期，更多活動訊息請詳「2018台灣部落觀光嘉年華」粉絲專頁。