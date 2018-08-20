《亞運》8月20日精彩回顧  台灣目前進帳3金1銀4銅

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 雅加達採訪報導​) 2018雅加達亞運，台灣累計3金1銀4銅，其中射擊好手楊昆弼平世界紀錄，跆拳道女將蘇柏亞力挫南韓好手摘金。

羽球：男子組在今日表現亮眼，周天成、王子維以及許仁豪聯手以直落三擊敗尼泊爾。他們將在明日對上勁敵中國隊。世界排名第六的周天成在今日對戰世界排名226的塔猛，以21：16、21：13拿下團體賽首個局末點，王子維在第二局以21：5、21：14拿下勝利，而許仁豪最終以21：10、21：11力挫尼泊爾選手瑞斯塔，拿下賽末點。他們將在明日對上中國，爭奪決賽門票。

而女子組團體賽中，台灣隊今日不敵強敵泰國，8強止步。

籃球：男籃在今日分組賽中與香港對戰，以98比67輕鬆拿下二連勝。他們將在下一場分組賽中對上卡達，力拼分組冠軍。

射擊：20歲射擊好手楊昆弼在2018年雅加達亞運不定向飛靶資格賽中先以118分(排名最後)闖進決賽。楊昆弼在決賽中卯足全力，在與各國好手的強烈競爭下中在前22發全部順利粉碎泥盤，飆出平世界紀錄的48分，拿下台灣的第二面金牌。

中華射擊協會理事長陳士魁在賽後受訪是表示，楊昆弼強大的心臟讓他在今年亞運奪金並且平了世界紀錄(西班牙選手——費南德茲Alberto Fernandez)。而楊昆弼在賽後受訪時表示，自己很訝異能拿到這面金牌，自己也將繼續努力朝2020東京奧運邁進。

台灣射擊隊在今年亞運中已經拿下2金、1銅。

跆拳道：在跆拳道女子53公斤決賽中，台灣選手蘇柏亞以​29：10大勝南韓，拿下台灣在2018年亞運會的第三面金牌。她從開賽就以強悍的攻勢鎮壓對手來自南韓的河敏雅，在第一回合中端攻擊成功取得領先。到了第二回合，​蘇柏亞​用近身正拳先拿下4分，再加上5次中端攻擊成功，單回合爆量灌進16分，讓河敏雅​無法反撲成功。蘇柏亞在第三回合穩扎穩打，將比分差距拉大，最後成功笑納本屆跆拳道女子53公斤金牌。​

卡巴迪：在女子卡巴迪預賽中，台灣隊今日以16:20不敵南韓，目前預賽戰績1勝1敗。他們將在明日對戰伊朗，若拿下勝利即可取得4強門票。

體操：男子體操項目共分為鞍馬、吊環、跳馬、單槓、雙槓及地板。台灣男子體操隊僅體從鞍馬項目開始。男子體操隊在團體賽目前以以242.600分暫居第三，目前領先的包括中國以及南韓隊。 而在個人單項中，體操好手李智凱的鞍馬目前排名第1；而唐嘉鴻的地板、鞍馬也排在第1位。此外，陳智郁吊環排第三名。

游泳：蝶式女將黃渼茜在今日50公尺蝶式預賽以及決賽中二度破全國，在決賽游出26秒89但無緣亞運亞運獎牌。​

網球：楊宗樺、莊吉生皆在本日以直落二分別擊敗黎巴嫩好手哈比卜(Hady Habib)以及伊朗好手賀辛巴迪（Amir Hossein Badi拿下16強賽門票。

謝政鵬以及楊宗樺所組成的男雙也直落二順利晉級16強。