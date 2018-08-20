黑熊第4次闖入 22日起封閉嘉明湖國家步道

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）從8月9日起至今短短11天時間，向陽和嘉明湖山屋出現4次黑熊覓食，台東林管處表示，自22日起封閉嘉明湖國家步道半個月。

引述中央社報導，台灣黑熊出沒山屋的頻率愈來愈高，有網友表示，黑熊這幾天出現頻繁頻率更高且大膽，昨（19）日甚至拍到黑熊進入嘉明湖山屋後，爬到放鍋碗的櫃子上覓食，不過不清楚是不是同一隻。

聯合報報導，林務局台東林區管理處表示，從8月9日起至今，台灣黑熊進入山屋已被發現4次，包括昨天發現一隻黑熊進入向陽山屋，且不畏懼山屋工作人員以哨子等噪音驅趕，為避免人熊衝突，造成憾事，台東林管處決定從8月22日起至9月5日止，緊急封閉嘉明湖國家步道全線15天。

中央社報導，林務局台東林區管理處副處長黃群策今日受訪表示，8月27日將邀請專家學者等召開後續處置會議，將了解台灣黑熊為何而來，及後續是否再管制步道。

山友反映17日凌晨12時30分發現台灣黑熊進入嘉明湖山屋，早上起床察看，倉庫內翻箱倒櫃，食物有被吃過的痕跡。（中央社）

黃群策說，民國106年也發生台灣黑熊接近山屋，當時封閉步道一個半月。此次封路，對於已申請入山的山友，山屋住宿等費用將全額退費，待開放後享優先順序；並自即日起暫停受理申請入山。

據台東林管處資料，台灣黑熊為雜食性動物，且以植物為主，一般會避開人類活動頻繁的地方，當野外食物較為缺乏時，若因人類食物的吸引（如廚餘、米、乾糧、蔬果等），黑熊會趁著夜間來覓食；牠們一旦發覺人類的食物好吃，則不會輕易離開，而且變得越來越大膽，對於人類不會懼怕躲避，因此增加人熊相遇的可能性，人熊衝突機會也增加。