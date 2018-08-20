雲門首屆身體節喚醒生命力　多元體驗跨界講座一起律動

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）雲門舞集舞蹈教室昨（19）日於客家文化公園，舉辦一日性的身體節活動，現場不只教導舞步，並舉辦系列體驗活動、展覽及工作坊，並邀請藝術家跨界對談，帶領民眾多元的察覺身體需求。

雲門舞集舞蹈教室今（2018）年邁入20年，昨（19）日登場的首屆身體節，舉辦豐富的活動包含體驗區、工作坊、展覽及講座，提供與會的3歲到88歲民眾釋放身體的能量，一起開心痛快的玩。



默劇演員姚尚德（照片來源：雲門舞蹈教室）

雲門舞蹈教室始終相信「每個人都是天生的舞者」，因此使用過去數年的經驗規劃了3大「身體體驗區」和現場民眾互動，分為「身體大玩特玩」、「感官復甦冒險」，「探索身體創意」。透過情境式的啟發教學，以及老師循序漸進的帶領，打開身體的五感覺知，引導大家跳出有動有靜的舞蹈。

三場工作坊分別邀請小事製作藝術總監楊乃璇與團隊、台灣知名默劇演員姚尚德、跨域藝術家安地羊擔任講師，並於現場帶來精彩的表演，將各世代用舞蹈及律動連結起來，主題分別為《身體迷路的人請過來》、《瘋狂讀報會》，以不同的表演形式帶領大家探索身體的可能性。



新世代對談講座（照片來源：台灣英文新聞）

精心策劃的「新世代對談講座」由現任雲門2藝術總監鄭宗龍，蘇打綠團員龔鈺祺，及三位年輕世代對談，暢談關於夢想、生活及專業上的問題，另外，主辦單位舉辦主題式舞蹈，分別從籤桶裡抽出「場合」、「情緒」及「動作」的設定，鄭宗龍及龔鈺祺以生動活潑的方式在舞台上表演「森林裡沮喪地跳舞」以及「操場上哀傷的縮放」，逗得現場觀眾哈哈大笑。

然而，在「新世代對談講座」中，當主持人問到鄭宗龍及龔鈺祺給新世代的一句話時，他們皆嚴肅的看待並正經地回答。

雲門2藝術總監鄭宗龍：

我們或許有許多不同，來自性別、年齡、專長等方面的差異，然而，不同世代的我們卻生活在同一時代，無論如何，要一起努力。

蘇打綠團員龔鈺祺表示：

出道時會很在意別人對自己作品的看法，然而要堅持所愛，不管別人喜歡與否，只要把事做好就一定會有人喜歡。

參與身體節的民眾來自不同年齡，每個人都有適合自己身體的律動，現場除播放雲門教室20週年紀錄片，另設置身體互動百科展，以及輕鬆有趣的廣場尬舞、呱呱闖舞關等活動，來自雲門舞蹈教室的老師帶領大家，藉由身體本來具備的感知力、探索力、社群力、跨預力、創造力，一起喚醒充沛的生命力。