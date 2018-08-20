旅居海外國人 留意理財收益稅負差異

國人於海外機構任職或異鄉生活者不在少數，雖然未必取得該國國籍或永久居留權，但依該國稅法規定可能已屬於該國的稅務居民，應依身分為對應之方式報稅；而另一個思考是，為他國之稅務居民是否就不算是我國稅務居民？或者，若還留有我國國籍或戶籍，是否仍應依我國稅務居民身分報稅？富邦證券提醒，若有前述疑惑，務必向稅捐機構確認自身適用的課稅規定，因為是否為我國稅務居民，租稅義務大不同，避免日後收到補稅通知時一頭霧水。

我國所得稅法上對於境內居住之個人，指以下對象：

1.境內無戶籍，但一課稅年度內在台居留合計滿183天者。包括在台居留滿183天的外籍人士，以及未設有戶籍之我國國民，凡年度中累積居住天數滿183天，都算是稅法上的稅務居民或居民納稅人的概念。

2.有戶籍且經常居住境內者。此又包括：(1) 居住合計≧31天者；(2) 1≦居住天數＜31天，但其生活及經濟重心係在境內者。此生活及經濟重心在台灣境內的認定，係採綜合認定，包括是否享有社會保險，如健保、勞保、國保等，以及其配偶或未成年子女是否居住在台灣，甚至也看是否於境內經營事業、執行業務、受僱提供勞務，或有無擔任董監事、經理人等高級職務等項。

是否為我國稅務居民，租稅義務大不同。以常見的理財收益來看，非稅務居民取得台灣公司發給的股利和利息時，給付單位已直接扣取稅款，稅務居民則應自行辦理結算申報；以海外所得來看，非稅務居民不用申報海外所得，稅務居民則超過一定的金額，應申報並計算是否應繳交最低稅負。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，絕大多數的國人都是稅務居民，僅少部分可能因各項原因改變設籍狀況，包括自行遷出戶籍，或出境後二年內皆未持我國護照入境，而被遷出戶籍，成為非居住者；而外國人開戶時依是否取得居留證，分別開立境內帳戶以及OBU或OSU的帳戶，但居留情況依個案而定，有些會成為居住者，有些則為非居住者。

金融機構及所得給付單位要在所得給付時「確認」客戶「該年度」最終的課稅身分實屬困難，因此在實務上，權宜做法多以國籍來判斷。例如：給付國人時，若未提出特別申請，即依居住者身分開立憑單，供隔年辦理結算申報；給付外籍人士時，採就源扣繳。然而，因民眾也不知道當年度戶籍狀況與居住天數會影響課稅身分，以致於國人只要有收到扣繳憑單和股利憑單，就以為「照舊」採結算申報；而外國人收到給付單位辦理已扣繳稅款後的扣繳憑單，也以為「不用」再辦理結算申報，每每發生應納稅額短少或溢繳稅款之情事，此特別容易發生在國內的利息所得及股利所得的報稅上，應多加留意。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭提醒，有許多旅居海外生活或工作的國人，一直刻意維持著戶籍和健保，身分上很可能屬於居住者，其在國外有高額金融資產及收入，於CRS後可能全都露；另外，金融商品從投資到所得產生會要一段時間，即便投資前已瞭解課稅方式，但所得產生時的課稅身分可能會有變動，投資人應多留意。