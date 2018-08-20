溫網室也有保！富邦產險推農業設施颱風洪水保險

每年颱風季常常造成鉅額農損，然而農民損失的不僅僅是農作物，農業設施更常因強風毀損，目前市場已有多項農作物保險試辦計畫，富邦產險繼梨、水稻及石斑魚後，將投保標的擴大至農業設施，推出「農業設施颱風洪水保險」，為市場上首張保障農業設施結構的農業保險，提供農民多一層保障。

近年蘇迪勒颱風及梅姬颱風接連造成農業損失，農民原本用以保護農作物的溫網室也成為受害者，且因農業設施造價不低，一旦受到颱風侵襲損毀，重建及還款費用也常讓農民難以負擔。為配合農委會提升農業防災生產效能，輔導農民興設強固型溫網室所推動的「設施型農業5年計畫」，富邦產險於今年6月推出國內首張農業設施保單「富邦產物農業設施颱風洪水保險」後，已有許多農民主動詢問及投保。

富邦產物農業設施颱風洪水保險是承保「颱風」及「洪水」的一年期保險商品，承保標的物包含「設施結構」與「附屬設備」，保險金額及理賠計算則採用「實際現金價值」基礎。因應農民耕種作物種類及需求的不同，當溫網室抗風能力符合設計標準條件，承保設施結構包括但不限農委會所公告的圓頂力霸塑膠型溫室(UTP)、圓頂塑膠型溫室(UBP)、山型力霸塑膠型溫室(VTP)、山型塑膠型溫室(VBP)、Venlo力霸玻璃型溫室(WTG)及單斜背塑膠型溫室(SP)等6種具有固定基礎的結構型鋼骨溫網室。

此外，農委會公告自今年起，將提供符合上述條件溫網室「設施結構」保險費50%、每公頃5萬元上限的補助，各地方政府亦視其財政狀況，最高提供40%的保費補助，農民最低僅需負擔10%的保險費即可完成投保。溫網室「附屬設備」則屬於農民自行投保項目，目前政府並沒有提供保費補助。

農業設施保險於海上颱風警報發布後至解除期間無法受理投保，其餘時間皆可投保，富邦產險提醒，溫網室為農作物對抗颱風洪水的第一道防線，農民應盡早在颱風來臨前為農業設施財產規劃投保，轉移天災可能造成的損失。