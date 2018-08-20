局長頒發服務學習證書、肯定YA大使優質服務

新北市政府教育局於今(20)日於三重高中舉辦「新北市青年外交大使(Youth Ambassador)授證儀式」，今年由高中職甄選出132位YA大使，經過培訓課程及20小時英、越語營隊服務，展現長才，更發揮服務精神，由教育局林奕華局長頒發服務學習證書，肯定其優質服務及貢獻。

今年度由三重高中、三民高中、石碇高中、明德高中及北大高中團隊培訓YA大使，辦理備受學子喜愛之海外華裔青少年英語營、臺美學生志工希望交流育樂營及加拿大安大略省約克教育局高中生來臺交流服務營等多樣化營隊，今年也有來自越南高中的志工共同舉辦北北基桃中小學英越語生活營，更首次開放YA大使加入Easy Leap海外青年志工英語輔學營，讓大使們感受到學習語言及服務他人的樂趣!

教育局林奕華局長表示，新北市青年外交大使自104年以來，投身於本局與NGO單位合作之海外青年志工來臺服務營隊等活動，今年首次邀請本市高職學生加入YA大使行列，讓更多新北市的學生們能夠有機會參與營隊服務，讓服務學習的精神在新北市學子身上持續茁壯，並於過程中展現創造力、溝通力、領導力等核心特質。

來自秀峰高中參加臺美學生志工希望交流育樂營的YA大使劉育翰說：「很高興能夠參加這次的營隊服務，這我第一次做服務性的活動，也是第一次和外國人共事，小朋友們都很熱情也很天真可愛，四天下來學習到很多，不僅了解到當老師很不容易，也體會到英文的重要性，未來如果還有類似機會想再參加!」來自三重高中參加Easy Leap英語輔學營的YA大使陳禹蓓則說：「在14天的營隊服務期間與美國夥伴和其他YA大使們不只拿出一百分的態度備課，空閒時也拿出一百分的力氣來玩，因為24小時幾乎形影不離，我們也更認識彼此。教導學員也讓我明白為人師表一點都不容易，要離別的時候，每個人的眼眶都紅了，謝謝營隊也讓我交到了一輩子的朋友。」

今日授證典禮，除表揚新北市青年外交大使的團隊合作精神及服務熱忱之外，也回顧YA大使參與過的營隊活動，不只協助新北市的學員打開學習外語的大門，更作為本市與境外學生交流的楷模及來自各校最佳的親善大使，帶給他人及自身滿滿的感動及幸福。