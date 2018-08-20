截止至17日櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年8月17日累積開戶數為15,726,848戶，較8月10日累積開戶數15,705,267戶，增加21,581戶，增幅約0.14%。另本年8月17日現股當日沖銷累積開戶數為1,599,781戶，較8月10日現股當日沖銷累積開戶數1,592,370戶，增加7,411戶，增幅約0.47%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年8月17日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數173,681戶較8月10日開戶數174,083戶，減少402戶，減幅約0.23%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至8月17日止日均值為372.72億元，總成交金額為57,026.91億元，其中盤後定價交易金額為182.47億元。另本年度截至8月17日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為32.99%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.04%。

(二)本年度興櫃股票截至8月17日均值為11.80億元，總成交金額為1,805.68億元。

四、本年度上櫃股票截至8月17日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計570家，較上週(截至8月10日止)得為信用交易家數569家，增加1家。

(二)融資餘額為644.37億元，較上週(截至8月10日止)融資餘額705.47元，減少61.1億元，減幅約8.66%。

(三)融券餘額為94,030張，較上週(截至8月10日止)融券餘額106,638張，減少12,608張，減幅約11.82%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.98%，較上週(截至8月10日止)之比例14.99%，減少0.01%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.65%，較上週(截至8月10日止)之比例0.65%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至8月17日止，累計營業天數155日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆6,237.23億元，較上週增加250億元。

(二)普通公司債已上櫃計96家531期，發行餘額為1兆8,125.83億元，較上週增加155億元。

(三)轉換公司債已上櫃計171家203期，發行餘額為1,291.95億元，較上週增加14.92億元。

(四)交換公司債已上櫃計2家2期，發行餘額5.82億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計34家342期，發行餘額為9,167.51億元，較上週增加16.5億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計5期，發行餘額為45.67億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計572期約1,575.36億美元，較上週增加0.09億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為30兆9,625.42億元，日均值為1,997.58億元，包含：

1.買賣斷交易4兆1,076.71億元，日均值為265.01億元，佔總成交金額比例為13.27%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆8,019.60億元，佔買賣斷成交金額比率為68.21%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆3,057.11億元，佔買賣斷成交金額比率為31.79%（包含政府債券6,542.27億元，日均值為42.21億元；普通公司債5,476.34億元，日均值為35.33億元；金融債券940.98億元，日均值為6.07億元；外國債券97.52億元，日均值為0.63億元）。

2.附條件交易26兆8,548.71億元，日均值為1,732.57億元，佔總成交金額比例為86.73%，其中等殖成交系統成交金額為4,593.34億元，佔附條件成交金額比率為1.71%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.13億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.32億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為88.92億美元，以人民幣計價之成交金額為189.63億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為4,579.5億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交4,579.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為4,150億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計450.74億元，本年度累計成交金額為330.31億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計715.85億元，本年度累計成交金額為520.94億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,381.24億元，本年度累計成交金額為1,952.23億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,349 億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計639.59億元，本年度累計成交金額1,963.19億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計10.23億元，本年度累計成交金額36.99億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額5,870.69億元。

上櫃相關業務:

一、截至107年8月17日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：761家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：21家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家 (達邦蛋白、群翊、磐采、科際精密)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：5家(誠泰、天正國際、公準、信紘科、均華)

(六)待審議：6家 (醫影、真好玩、M31、精湛、普鴻、大詠城)

二、截至107年8月17日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：257家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：25家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：2家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：24家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年8月17日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：91家

(二)累計登錄創櫃板家數：135家

(三)當年度累計輔導家數：20家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年8月17日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,109家

五、截至107年8月17日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.8.19~107.8.25)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無