根據台灣證券交易所統計，上週（2018/8/13~2018/8/17）外資在集中市場總買進金額為1,655.50億元，總賣出金額為1,781.17億元，賣超為125.67億元，另統計自2018年年初至8月17日止，外資總買進金額為5兆2,523.76億元，總賣出金額為5兆5,201.51億元，累計賣超為2,677.75億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆9,235.05億元新台幣，占全體上市股票市值的40.46%，較8月10日的13兆3,048.50億元新台幣，減少3,813.45億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進115,860千股，賣出72,603千股，買超43,257千股。

第二名：欣興：買進53,925千股，賣出21,370千股，買超32,555千股。

第三名：英業達：買進49,013千股，賣出17,721千股，買超31,292千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：華邦電：買進34,341千股，賣出91,101千股，賣超56,760千股。

第二名：華航：買進9,996千股，賣出63,177千股，賣超53,181千股。

第三名：旺宏：買進43,812千股，賣出89,189千股，賣超45,377千股。