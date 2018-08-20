臺北美食月嗶Hami Wallet優惠眾多好禮等你抽

一嗶在手，Hami Wallet陪你在「臺北美食月」樂享美食！為鼓勵更多民眾，使用行動支付消費，中華電信首度加入臺北市政府產業發展局與商業處共同舉辦的「臺北美食月」，自107年9月1日起至107年9月30日止，只要用Hami Wallet的icash 2.0、一卡通、悠遊卡、或綁定中國信託信用卡到指定店家感應消費，就有機會將10,000元郵政禮券、藍牙音響、以及中華電信Hami Point 1,000點等好禮帶回家。好康不僅如此，手機icash 2.0、一卡通、悠遊卡在臺北美食月提供之活動獎項，Hami Wallet也同享抽獎資格，超狂優惠，就在中華電信。

為鼓勵更多客戶下載使用，中華電信「臺北美食月」祭出超強優惠，自107年9月1日起至107年9月30日止，只要使用Hami Wallet的手機icash 2.0、一卡通、悠遊卡於指定店家感應消費，除可享三大票證所推出的優惠外，每筆消費可再享一次Hami Wallet獨家加碼好禮抽獎機會，綁定中國信託信用卡至指定店家感應消費，也同享獨家加碼好禮抽獎機會，活動期間，消費越多，中獎機會越大！