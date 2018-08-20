臺北美食月嗶Hami Wallet優惠眾多好禮等你抽

一嗶在手，Hami Wallet陪你在「臺北美食月」樂享美食！為鼓勵更多民眾，使用行動支付消費，中華電信首度加入臺北市政府產業發展局與商業處共同舉辦的「臺北美食月」，自107年9月1日起至107年9月30日止，只要用Hami Wallet的icash 2.0、一卡通、悠遊卡、或綁定中國信託信用卡到指定店家感應消費，就有機會將10,000元郵政禮券、藍牙音響、以及中華電信Hami Point 1,000點等好禮帶回家。好康不僅如此，手機icash 2.0、一卡通、悠遊卡在臺北美食月提供之活動獎項，Hami Wallet也同享抽獎資格，超狂優惠，就在中華電信。
為鼓勵更多客戶下載使用，中華電信「臺北美食月」祭出超強優惠，自107年9月1日起至107年9月30日止，只要使用Hami Wallet的手機icash 2.0、一卡通、悠遊卡於指定店家感應消費，除可享三大票證所推出的優惠外，每筆消費可再享一次Hami Wallet獨家加碼好禮抽獎機會，綁定中國信託信用卡至指定店家感應消費，也同享獨家加碼好禮抽獎機會，活動期間，消費越多，中獎機會越大！
- 一卡通：持Hami Wallet一卡通於微風百貨餐廳、環球購物中心南港車站餐廳、迷客夏、丹堤咖啡等消費扣款，就有機會抽中台北-大阪來回機票。
- 悠遊卡：持Hami Wallet悠遊卡於新光三越台北天母店之瓦城、朱記、勝博殿、春水堂；台北站前店之漾紅花鐵板燒、Haggen Dazs、茶湯會等消費扣款，單筆消費滿199元，就有機會抽悠遊卡儲值金1,000元，共15名。
- icash2.0：持Hami Wallet 手機icash2.0於21風味館、Mister Donut等感應支付，前9,600名不限金額消費，即可獲得1,000點OPENPOINT。
- 中國信託：持Hami Wallet中國信託信用卡至君品酒店雲軒西餐廳、台北威斯汀六福皇宮絲路宴等感應消費，就有機會將10,000元郵政禮券帶回家。