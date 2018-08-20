印尼移工歌舞遊街慶國慶   東南亞風籠罩台博館

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）第3屆「印尼國慶文化藝術節」8月19日在國立台灣博物館前廣場舉行，來自台灣各地的印尼移工從台北車站南二門出發，進行遊行踩街活動，巨大的虎面孔雀羽冠相當吸引人注意，移工及新住民唱歌跳舞慶祝國慶，活動中更有移工帶來印尼傳統舞蹈虎面孔雀羽冠舞（Reog Ponorogo），將活動推至新一波高潮。

8月17日是印尼73周年國慶，西元 1945 年 8 月 17 日，印尼宣布獨立，結束荷蘭350年漫長的殖民統治，國慶日（Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia）至今仍是印尼全境最盛大的節慶。

根據統計，在台的外籍移工人數高達68萬，其中以印尼籍移工的26萬人最多。由國立台灣博物館、燦爛時光東南亞主題書店、印尼空中大學共同主辦的「印尼國慶文化藝術節」8月19日登場。許多新住民及移工穿上家鄉服飾，帶來許多充滿印尼風情的餐點。

活動一開始由移工莉莉帶領大家唱印尼國歌《偉大的印度尼西亞》，接著由移工們盛裝表演印尼爪哇族特色舞蹈「虎面孔雀羽冠舞(Reog Ponorogo)」，這是來自印尼東爪哇的傳統歷史宮廷音樂劇，講述王子向公主求婚的過程，內容包含多層次表演，包含歌曲、舞蹈、武術、騎術等表演。其中頭戴虎頭及高聳孔雀羽毛頭冠的舞者僅靠雙顎的力量緊咬一根木棒支撐起重達30公斤重達面具，相當吸睛。

虎面孔雀羽冠舞（圖片來源：新住民全球資訊網）

國立台灣博物館希望藉踩街遊行、現場非營利組織攤位、手作工坊、舞樂演出、遊戲互動等，讓民眾認識並學習印尼歷史與文化的深厚底蘊，以及移民、移工議題。