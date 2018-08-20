推廣清潔能源！紐西蘭婦女事務部長騎腳踏車至醫院待產

（台灣英文新聞 / 林靜怡 外電報導）用身體力行推廣清潔能源，紐西蘭綠黨議員、婦女事務部長珍特當地時間19日騎乘腳踏車前往鄰近醫院待產，這是繼紐西蘭總理傑辛達·阿爾登（Jacinda Ardern）之後，第二位任內請產假的女性部長。

《法新社》報導，紐西蘭國婦女事務大臣、同時也是衛生部副部長珍特（Julie Anne Genter）是一名已經習用腳踏車代步的單車族，19日早晨疑似出現產兆，於是和伴侶以腳踏車代步前往距離1公里遠的醫院待產，迎接第一個寶寶。

懷孕42周的珍特在社群媒體上分享照片與寫道，美好的星期天早晨，最適合騎腳踏車了。她還說，我和我的伴侶選擇騎腳踏車到醫院是因為車內沒有足夠的空間給醫護人員，但這樣反而讓我處於佳狀態。

珍特以身體力行為推擴清潔能源而奮戰，但綠黨發言人於星期一中午時發布訊息表示，珍特尚未生產。