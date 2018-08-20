莒光號深夜撞死4頭黃牛　飼主涉公共危險罪

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）由台東經花蓮準備開往台北的台鐵655次莒光號列車，昨(19)日深夜11時55分在花東鐵路，台東縣瑞源至關山路段，意外撞上4隻行走在鐵道上的黃牛。這4頭黃牛經列車撞擊拖行，屍體橫陳在鐵道兩側。

所幸台鐵夜間班次少，班距大，這起車禍只影響655次列車在關山誤點27分鐘，今(20)日凌晨0時30分繼續從關山站北上。

台鐵表示，鐵路警察等相關人員於1時40分到達現場，2時14分蒐證完畢。凌晨3時許警方尋獲牛隻飼主陳姓男子，並與飼主到現場勘查後，確認牛隻為陳姓飼主所有，全案依公共危險罪移送台灣台東地方檢察署偵辦。

圖片來源: 中央社

綜合《聯合》與中央社報導，因台東地區部分民眾會在住家附近溪流、野地放牧牛隻，這些放牧牛隻意外走上鐵軌遭火車撞斃，時有所聞。這是台東地區近1年5個月來，第二次發生火車撞牛事件。

2017年3月17日上午9點10分，一列台東開往花蓮的4621車次區間車，在台鐵花東線山里至鹿野間（北迴鐵路141公里處）路段，也曾撞死6頭誤入軌道的黃牛。

內政部警政署鐵路警察局花蓮分局、台東派出所呼籲，民眾若於鐵路旁飼養牲畜應圈養，勿以放牧方式畜養，避免牲畜侵入火車軌道。否則不但導致飼主財物損失，更觸犯公共危險罪。此外也會延誤火車或造成其他無法彌補的重大公共安全意外。

圖片來源: 中央社