郭文貴再評論台灣政治　柯文哲、馬英九遭點名

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）流亡美國的中國富豪、也是中國頭號通緝犯的郭文貴16日在YouTube發布一段長達40多分鐘的影片，片中郭再度評論台灣政治，盛讚台灣保存五千年中國文化，重炮批評柯文哲、馬英九及八卦文化，更「獻策」應修憲明文規定不再談統獨，否則一律犯罪，但只要有任何外國軍事力量進入台灣本島，自動宣布獨立，並稱中國共產黨最怕這招。

影片一開始，郭文貴一邊吃著香蕉，一邊說道台灣若沒有李登輝、陳水扁這號人物，「台灣什麼狗屁都不是」，稱讚他們「做了許多事。」

他接著指柯文哲當選台北市市長是「台灣的悲劇」，表示「不知道他能幹啥」，他緊接著炮火對向國民黨，說台灣這些年國民黨什麼事也沒幹，而看看民進黨幹了多少實實在在的事，「國民黨卻老是在駡民進黨」。

郭文貴也澄清，他不支持台獨港獨，但不支持中國把台灣及香港統一，也絕不允許台港官員以犠牲當地人民的利益，來換取中國的支持與同情，「這絕對不可以，必須保持台港法律的獨立性。」郭也說，中國要對台港心存尊敬，若沒有台港澳及海外華僑，中國「根本沒有今天」。郭也呼籲中國向台灣、香港、及海外僑胞學習，而不是「利用」和「綁架」他們，一再強調要尊重及信任。

郭文貴說台灣或香港若不能得到中國當局的安全保證、司法獨立、經濟獨立的話，台灣有權選擇獨立，他也會「全力支持」，在沒有獲得安全保障和尊重，那麼新疆西藏也有權獨立。郭文貴大批中共不去思考人民的需求，反而亂搞「民族主義」，把「愛國」當口號把台港民眾亂貼標籤。

影片中郭文貴也「獻策」確保台灣千年平安，指台灣應修憲明文規定不能談一中一台（不談統獨），只能談大中華，否則一律犯罪，但只要有任何外國軍事力量進入台灣本島，將其治理權奪走，則可自動宣布獨立，這樣中共就不能搞民族主義，郭稱中共最怕這招。

另外，郭文貴對馬英九喊話，只要他再想當總統，一定放他的「小視頻」！「你知道我啥意思，不信你就試試！」郭文貴說，他與馬英九無冤無仇，就不滿他太親共，郭指他要是敢挑戰共產黨，就支持他，肯定不放他的小視頻，甚至把小視頻都還他。