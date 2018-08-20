華泰王子大飯店 華泰瑞舍 x 九華樓

住飯店就送你吃港式點心或烤鴨！華泰大飯店集團旗下華泰王子大飯店及華泰瑞舍，結合經典粵菜港點餐廳九華樓推出一泊二食「港點雙饗」、「六人行全鴨匯」專案，入住客房就送「九華港點集」或「全鴨匯」一套，超值專案價格只到2018年9月30日止！

即日起，華泰王子大飯店及華泰瑞舍與九華樓推出一泊二食「港點雙饗」、「六人行全鴨匯」專案，預訂華泰王子大飯店行政客房NT$4,700起、華泰瑞舍Abundance客房NT$6,400起，每房每日含早餐2客並贈送「九華港點集」2套（每套價值NT$580+10%），包含前菜、煲湯、到點心、主食、甜湯一應俱全，道道美味，可於平日午餐或晚餐時段享用。

如一次預訂三間客房，華泰王子大飯店行政客房NT$15,999起，華泰瑞舍Abundance客房NT$19,800起，每房每日含早餐2客外，再贈送九華樓最具代表性全鴨料理「全鴨匯」一套，價值NT$4,800+10%的「全鴨匯」包含了九種烹調方式「片、煮、蒸、滷、燉、炒、烤、炸、涼拌」共十種料理，集精華於一桌，可供六至八人享用。超值的住房專案適合雙人小旅行或家族、朋友揪團入住，體驗台北質感旅宿之外，又能品味美味港點或烤鴨料理，一次滿足！