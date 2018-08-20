終於能自己站起來！希臘不再需要紓困貸款

（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）還記得2010年轟動世界的歐債危機嗎？那時候名列「歐豬五國」之一的希臘，欠了3000億歐元的債，政府瀕臨破產危機，不過經過三輪紓困計畫及改革之後，雖然其經濟表現仍不如歐債危機發生之前，但現在又是一條好漢。

綜合媒體報導，歐洲聯盟（EU）、歐洲中央銀行（ECB）和國際貨幣基金（IMF）分別在2010年、2012年和2015年的連續3輪紓困計畫中，提供給希臘政府共2890億歐元（約新台幣10兆1589億元）的紓困貸款。

當然，天下沒有白吃的午餐，為了幫助希臘經濟復甦，債權人要求希臘嚴格執行撙節政策，減少社會福利與公共支出，低迷的景氣導致希臘國內生產毛額（GDP）直線下降，失業率也不斷飆升，甚至一度飆破27%，惹得民眾怨聲載道。

根據報導，如今希臘經濟已經漸漸復甦，並終於在今（20）日正式脫離紓困政策。

歐洲穩定機制（ESM）理事會主席沈德諾（Mario Centeno）近日表示，ESM原本又準備了270億歐元的貸款要給希臘，不過看來現在希臘可以自立自強了，也感謝希臘人民的合作。

雖然希臘已經脫離紓困政策，但是，這不代表希臘又可以恃無忌憚的開始亂花錢。如今的希臘，必須倚賴國際市場來提供貸款，並要向國際市場保證，希臘夠自筆、有足夠的能力還款。

耶魯大學經濟學教授Costas Meghir也提醒，紓困政策的結束，不代表希臘的經濟問題已經完全解決了，經濟復甦之路還有好長一段要走。