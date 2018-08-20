新莊又爆登革熱疫情 台中也淪陷出現首例案例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（20）日宣布，國內新增2例本土登革熱確定病例，分別為新北市新莊區瓊林里20多歲女性及台中市東區東門里40歲女性。新莊案例研判應為瓊林里社區內之第三波群聚感染，衛生單位已動員前往當地再度噴藥及清除孳生源。

新北市新莊區個案居住瓊林里，與該區8月14日發病之60多歲男性（新莊區第11例）為同棟不同樓層鄰居，8月17日因發燒、肌肉痛及發冷等症狀就醫，由醫院檢驗登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗於18日確診感染登革病毒第二型，目前個案住院防蚊隔離中。

因個案居住地亦鄰近8月2日發病之70多歲男性（新莊區第6例），但發病日相距達兩星期左右，研判應為瓊林里社區內之第三波群聚感染。今日已動員前往當地再度噴藥及清除孳生源。

另外，台中市東區個案8月17日出現發燒、肌肉痠痛症狀就醫，因症狀未改善於隔日再次就醫，經醫院檢驗登革熱NS1快篩陽性後通報，於19日確診感染登革病毒第一型，目前個案住院防蚊隔離中。

由於本個案住家與嘉義縣8月9日確診之首例個案（溪口鄉50多歲男性）工作地同為台中市東區東門里並相距不到300公尺，且兩人感染病毒型別均為第一型，研判兩者因地緣關係可能有共同感染來源。

今年截至8月19日國內共計19例登革熱本土病例，個案居住地分別為新北市12例（均為新莊區）、台北市及嘉義縣各2例，桃園市、台中市及高雄市各1例。

疾管署籲請民眾提高警覺，主動配合政府防疫，加強孳生源清除與防蚊措施，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。醫療院所如遇有疑似登革熱症狀的病人，可使用「登革熱NS1抗原快速診斷試劑」輔助診斷，並及早通報以利防疫人員進行防治。