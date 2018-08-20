勞動部：若勞雇調解無效  可解除關係不受管制2年限制

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為避免雇主過度引進外籍勞工後，隨意將之轉換其他雇主，延生管理問題，勞動部於2007年依法限制雇主於轉出名額管制2年後，才可再申請招募外籍勞工。但考量雇主與外籍勞工若發生勞資爭議時，若雙方或任一方無繼續共事的意願，經勞工主管機關查明雇主未違反勞工法令或契約時，外籍勞工轉換雇主後，原雇主聘僱外籍勞工的名額，將不受管制2年的限制。

2007年10月1日，配合製造業3K製程所聘僱的外籍勞工由固定配額制改為常態開放制，為避免雇主過度引進後，隨意將外籍勞工轉換雇主，再向勞動部申請引進，衍生管理問題，因此外籍勞工轉換雇主後，勞動部依法將限制雇主於轉出名額管制2年後，才可再申請招募外籍勞工。

勞動部在2016年11月發布修正後的相關規定，但當雇主與外籍勞工發生勞資爭議時，若雙方已無繼續共事的可能，外籍勞工請求轉換雇主，且雇主不具可歸責的事由的情況下，該轉出的外籍勞工人數得不予列計於雇主所聘僱 總人數及管制2年，不至影響製造業雇主的人力調度及生產營運。

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