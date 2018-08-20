美路州州長會蔡英文　宣布與臺免試申換駕照

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）臺灣與美國路易斯安那州完成簽署免試相互承認駕照協議，路州州長愛德華斯（John Bel Edwards）更在蔡總統「同慶之旅」於當地時間19日過境休士頓並出席「臺商產業論壇」時，宣布此一互惠措施。

根據外交部，路易斯安那州成為美國與我國簽署此類協定的第27州，雙方基於平等互惠原則與各自交通法規規定，完成簽署免試相互承認駕照協議。

時值蔡總統於出訪友邦巴拉圭及貝里斯回程過境休士頓（隸屬德州）期間，路易斯安那州州長愛德華斯更親赴休士頓參加於19日舉辦的臺商產業論壇，在蔡總統的見證下宣布此一互惠措施。

蔡總統也在隨後於臉書（facebook）上表示，「過境休士頓期間，我們召開了臺美產業論壇，跟來自美南各地的臺商和企業交流，包括路易斯安那的Governor John Bel Edwards州長也特別出席。我相信，透過更多的互動交流，臺美關係將不斷提升。」

外交部表示，自2013年推動與美國各州簽署駕照免試互換協議以來，至去（2017）年底為止已有超過1萬1,000名臺灣民眾受惠。未來國人倘赴路易斯安那州工作、求學或定居，均將因此項措施而更加便利。

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