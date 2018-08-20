你有社交恐懼症嗎? 「精芬」文化中國爆紅

（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）你是否個性害羞內向，在公共場合總是害怕與他人交談，並避免與人四目相接? 那麼你極有可能是「精芬」的代表。

根據美媒《Quartz》報導，最近「精芬」一詞在中國網壇爆紅，原文為spiritually Finnish（精神上的芬蘭人），出自一名芬蘭漫畫家柯爾霍寧（Karoliina Korhonen）的作品《芬蘭人的惡夢》（Finnish Nightmares）。漫畫中的主角瑪蒂（Matti）是個害怕社交的典型芬蘭人，他愛好和平、寧靜與個人空間，並總是盡力尊重他人與避免不必要的交談，此漫畫道盡了一位社交恐懼者的尷尬日常。

至於為什麼「精芬」一詞會在中國網壇爆紅呢?不少中國網友表示，他們所生活的環境過於擁擠，個人空間完全不被尊重，他們厭倦了總是充滿人群的公共生活，並十分渴望芬蘭人的生活方式。

以下節錄幾則《芬蘭人的惡夢》中有趣的漫畫:

招手攔錯公車 為了避免尷尬 只好硬著頭皮上車

（圖截自Finnish Nightmares）

天啊！居然要跟一個不認識的人一起工作

（圖截自Finnish Nightmares）

逛服飾店時 店員詢問是否需要幫忙......不不不我只是看看

（圖截自Finnish Nightmares）