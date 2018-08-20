新住民生活需求調查明啟動   移民署製7國語言宣傳文宣

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為了解在台新住民生活狀況及服務需求，內政部移民署委託典通股份有限公司，展開「2018年新住民生活需求調查」，自8月21日（二）起至12月20日（四）止，為期4個月，未來研究成果將做為政府推動各項新住民政策措施的重要參考，新住民提供的內容將受個人資料保護法保障。移民署呼籲，訪查員實地訪查時將佩戴識別證及攜帶公文證明文件，請新住民家庭配合調查。

迄今已辦理過3次的「新住民生活需求調查」自2003年起，每5年辦理一次，調查對象為持有有效外僑居留證、永久居留證、或已歸化取得我國國籍的外籍及港澳、中國籍配偶，不含出境2年以上的新住民。

本次將透過科學抽樣調查1萬3,000份，問項內容包含新住民基本資料、就業狀況及輔導課程需求、家庭成員及生活適應狀況，預計2019年6月公布調查結果。

為免新住民家庭接獲查訪產生疑慮，移民署除透過該署全球資訊網、新住民培力發展資訊網等相關傳播媒體加強宣導外，也製作中、英、越、印、泰、柬、緬等7國語言文宣，呼籲新住民朋友配合填答，表達生活需求內容，做為未來政策規劃參考。

移民署指出，受訪者如對本調查有任何問題，可洽調查執行單位典通股份有限公司陳淑方小姐（02-29601266分機807）、移民署陳志怡小姐（02-23889393分機2529）或165反詐騙諮詢專線，也歡迎就近向移民署全國各直轄市、縣(市)服務站查詢。

「新住民生活需求調查訪查員」證件：