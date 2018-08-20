墨西哥南部海灘　122瀕危海龜疑遭集體謀殺！

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）墨西哥東南部恰帕斯州(Chiapas)的阿里斯塔港(Puerto Arista)的海灘上，日前被人發現有122具受威脅易危物種的海龜死亡，經清查發現死亡海龜多數遭鈍器所傷而死。
綜合外媒報導，在海灘上找到的122隻海龜當中有111隻屬於麗龜(Lepidochelys olivacea)，也就是國際自然保育聯盟(International Union for Conservation of Nature)列為受威脅易危物種的海龜。
《法新社》報導，在多數死亡海龜的身上，無論是龜頭、龜甲等部位都有疑似遭到鈍器重擊的痕跡。據墨西哥環境部表示，由於海龜屍體腐爛程度影響解剖工作，因而無法斷定海龜的確切死因。
自1990年開始，墨西哥政府已禁止捕抓海龜，然而墨國南部原住民族的傳統飲食當中卻少不了海龜蛋這一食材，加上據傳海龜蛋為春藥的主要成分，使得這場非法盜獵有增無減。
墨國政府表示，他們將會持續加強打擊恰帕斯州海灘的非法盜獵海龜的行為，違者將被判9年徒刑。
#México #MedioAmbiente Unas 122 tortugas marinas, la mayoría de una especie en peligro de extinción, fueron halladas muertas en las playas de Puerto Arista, en el estado de Chiapas, sin que se conozcan las causas de la muerte https://t.co/iysqAr3VdV pic.twitter.com/KILm1TFVpv— El Sol de Zacatecas (@soldezacatecas) August 18, 2018