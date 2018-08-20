墨西哥南部海灘　122瀕危海龜疑遭集體謀殺！

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）墨西哥東南部恰帕斯州(Chiapas)的阿里斯塔港(Puerto Arista)的海灘上，日前被人發現有122具受威脅易危物種的海龜死亡，經清查發現死亡海龜多數遭鈍器所傷而死。

綜合外媒報導，在海灘上找到的122隻海龜當中有111隻屬於麗龜(Lepidochelys olivacea)，也就是國際自然保育聯盟(International Union for Conservation of Nature)列為受威脅易危物種的海龜。

《法新社》報導，在多數死亡海龜的身上，無論是龜頭、龜甲等部位都有疑似遭到鈍器重擊的痕跡。據墨西哥環境部表示，由於海龜屍體腐爛程度影響解剖工作，因而無法斷定海龜的確切死因。

自1990年開始，墨西哥政府已禁止捕抓海龜，然而墨國南部原住民族的傳統飲食當中卻少不了海龜蛋這一食材，加上據傳海龜蛋為春藥的主要成分，使得這場非法盜獵有增無減。

墨國政府表示，他們將會持續加強打擊恰帕斯州海灘的非法盜獵海龜的行為，違者將被判9年徒刑。