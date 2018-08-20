半衰期1570萬年！福島核電站汙染水測出多種放射性物質  

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）日本共同社昨(19)日報導指出，日本福島核災後，福島第一核電站核污水淨化後的含氚(音同「川」)水，未能完全去除其他放射性物質，仍有殘留。當中還有半衰期長達約1570萬年的放射性物質。

半衰期是指某種特定物質的濃度，經過某種反應降低到剩下最初時的一半，所消耗的時間。

報導引述東京電力公司表示，2017年度使用多核素去除設備（ALPS） 淨化後的測定結果顯示，福島第一核電站核污水淨化後的含氚水，被測出放射性物質含量超過廢水排放的法定標準值，這些物質包括：

1. 半衰期約1570萬年的碘129，為每公升最大含量62.2貝克，超出了法定標準值9。

2. 半衰期約370天的釕106，最大值92.5貝克，逼近標準值100貝克。(編按:釕的注音為ㄌ一ㄠˇ 或ㄌ一ㄠˋ)

3. 半衰期約21.1萬年的鍀99，最大為59.0貝克（標準值1000貝克）。(編按:鍀音同「德」)

本月底日本政府將進行聽證會，針對含氚水處理方式進行討論，包括排入海中、注入地層等5個選項。其中排入大海和排入大氣對社會影響期間較短，官方可能會選擇排放入海中。屆時可能先將含氚水稀釋後再排放，殘留放射性物質將被稀釋到標準值以下。

報導認為，由於此舉可能衝擊當地漁業，日本政府勢必要有更詳細說明。日本政府目前僅針對福島第一核電廠持續積存的含氚水進行研議，但對氚以外的放射性物質，幾乎沒有加以討論。

此外，外界對於東電的處理方式也提出質疑，認為核污水淨化前的放射性物質含量可能更高，但東電卻表示沒有詳細統計；至8月為止，保管的含氚水數量將達到92萬噸，但東電稱對680個儲罐各自的放射性物質含量「沒有調查」。

圖為福島第一核電廠一號機 (翻攝東京電力官網)