打造新住民友善城市  桃市「7+1」服務做到了

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）桃園市政府新聞處長張惇涵17日受訪時表示，桃園市政府致力打造桃園成為新住民的友善城市，啟動「照顧新住民三部曲」，整合各局處能量，成立「新住民事務委員會」、「新住民聯合服務中心」，2018年7月並啟用「新住民文化會館」，2017年起桃園市府勞動局更首創「東南亞移工參與式預算計畫」，讓外籍移工可票選自己喜歡的活動，因此促成國際泰拳大賽的誕生。

桃園市新住民人數有5萬9,516位，排名全國第4，其中，來自東南亞籍與其他新住民共2萬2,105位；而外籍移工的人數，更是全國第1，桃園的產業移工、照顧移工已達11萬2,315位。桃園市政府先後成立「新住民事務委員會」及「新住民聯合服務中心」，結合5個局處的業務，成為新住民服務的第一窗口。

2018年更修復舊桃園警分局，啟用「新住民文化會館」，結合既有的5局處外，文化局、法務局和內政部移民署桃園服務站也加入服務，提升為「7+1服務」，7個局處協力，1個中央單位進駐。

桃園市政府於2015年擴大「桃園市市民卡」發行範圍，桃園當地的外籍配偶及外籍學生也獲得市民卡，享受在桃園的智慧便利生活。目前新住民朋友越來越多人來辦理桃園市市民卡。

張處長表示，2017年市府勞動局首創了「東南亞移工參與式預算計畫」，讓移工朋友投票選擇自己喜歡的活動，總計投了1萬4,000多票，票選結果第一名就是泰拳。而國際泰拳大賽，就在今年6月10號舉辦，而今年6月也舉辦了開齋節。

在今年的「桃園農業博覽會」更有「四國農業文化館」，讓旅客們了解東南亞四國的農業特色與文化魅力。