19歲兒子吳睿軒發文「炸台北市政府」　吳宗憲怒斥「智障」

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）綜藝天王吳宗憲的19歲兒子吳睿軒（藝名鹿希派），在個人IG上發文宣稱「女友生病要是沒好起來 我就做炸彈 炸台北市政府 全民賠罪」，內容遭人截圖上傳PTT，隨後經媒體報導進而引起風波，北市警方也展開偵辦。

這起案件讓人聯想到藝人狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐事件，同樣在美國留學，同樣都因揚言恐嚇而引起風暴。

綜合華視新聞與中央社報導，吳睿宣昨(19)日晚先發文致歉，抱歉開了不該開的玩笑。隨後他在經紀人陪同下前往市刑大接受訊問，沒有帶律師。筆錄製作近1小時，全程態度相當配合。吳睿軒表示，僅是在個人社群帳號上發文開玩笑，進而被其他網友截圖傳出，但也不了解是被誰轉發。

警方說，吳睿軒的言論恐怕涉及恐嚇罪，最高可處兩年以下有期徒刑。

中央社引述台北市刑大科技犯罪偵查隊長鄭國隆說，針對此案，警方初步認為這項網路訊息可能構成刑法的恐嚇公眾罪，偵查過程中便積極通知帳號申請人吳睿軒到案說明。



警方表示，由於吳睿軒並非現行犯，在做完筆錄後，僅向媒體表示「謝謝大家關心」，隨即快步搭車離去。全案詢後函請士林地檢署續行偵辦。

Nownews報導，針對此事，吳宗憲怒批：「兒子智商滿低的，這是個王八蛋的錯誤！」

自由則引述吳宗憲說： 「我希望他有事，男子漢大丈夫，敢這麼幹，那就拿出肩膀來扛下來。」他還說：「他（鹿希派）犯下一個最大的錯誤 就是他讓全世界都知道 吳宗憲兒子 是一個智障⋯⋯」。

圖為吳宗憲(右)日前攻蛋開唱和兒子吳睿軒合影。中央社