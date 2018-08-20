台中菩薩寺放空悟人生　日式藝術聲音裝置共參禪

（台灣英文新聞/劉怡均 台中採訪報導）日本聲音藝術家赤松音呂日前於台中菩薩寺的維摩舍舉辦個展，記者實地走訪台中菩薩寺及維摩舍藝文空間，採訪慧光法師及執行長葉惠貞，了解關於菩薩寺別具巧思的建築設計及教誨人心的方法，他們也說明藝文空間維摩舍的未來展覽計畫。

台中菩薩寺由半畝塘團隊設計，曾入圍2009年「台灣建築獎」，並榮獲2011年「台中市都市空間設計大賞」，共分三層樓的建築，分別為一樓大廳、開放參拜的二樓以及可以靜心寫經的三樓，一樓以外必須脫鞋參觀。做人處事的道理及正面生活態度的細節皆藏於各角落，菩薩寺相信美來自於簡單及自然，也因此堅持不使用艱澀難懂的佛法語彙。



菩薩寺與執行長葉慧貞（照片拍攝：台灣英文新聞/劉怡均）

位於台中市大里區的菩薩寺，選址於都市中則可以更靠近人群，結合自然景觀的獨特設計，以及沒有經過過多加工琢磨的室內裝潢，試圖讓人回歸最初的生活，打開身體所有的毛細孔，用每一顆細胞重新認識世界並接收來自宇宙的訊息。

寺中常見寫著「照顧腳下」的木牌，代表寺方提醒大家要看顧內心，腳踏實地走好當下每一步，這也反映當我們面對生活中出現的無形誘惑時，該用心且安穩的做好每一個選擇，不要活在過去的後悔及未來的憂慮。

菩薩寺狹窄且半掩的大門設計，測試過路人的勇氣，及他們與寺方的緣分，願意往前邁進並一探究竟的人則將面臨第二個挑戰，在通往大廳的路上，有一顆低垂的老黃梔樹以及它四散的枝葉擋住去路，旁邊則是一畝池塘，這時候，你願意低下頭謙卑的前進，或是打退堂鼓離開呢？然而，也有人選擇弄斷擋住去路的枝條，這時候，個人對於生命的態度則一表無遺。

「朝一座生命的山」為介紹菩薩寺的出版品，書中提到：

醒的第一件事就是謙卑，當我們越謙卑，我們的生命才會愈廣大。

擅於挑戰來者的建築設計是一份寺方給予大家的禮物，藉由種種的不便讓我們更了解個人的心理狀態而做出改變，執行長葉惠貞說明，人們多半使用感官認識這個世界，然而光是一張紙就可以遮住視線，也因此如果只是使用感官就太粗淺了，而通常導致人們的痛苦也是這樣來的，錯誤或不足的數據形成偏頗的價值觀，因而妄下定論的人們便依此回應世界，當然會造成很多的痛苦。



地磁水琴窟（影片來源：菩薩寺）



水砵漩渦（影片來源：菩薩寺）

這次，菩薩寺透過藝術將佛教中的禪具象化，邀請來自日本的藝術家赤松音呂展出兩件作品「地磁水琴窟」（Chijikinkutsu）與 「水砵漩渦」（Chozumaki），並選擇在菩薩寺旁的藝文空間維摩舍舉辦聲音裝置個展，將參禪的境界導引入生活並轉化成藝術作品與大眾分享，展覽自即日起至26日（日）止。

作品來自藝術家對於日常生活中的觀察，對地磁及漩渦充滿好奇的赤松音呂，將自然現象與電子裝置融合日式哲學，帶給觀者平靜且療癒的溫柔力量。更多關於作品的詳細介紹請見我們先前的報導。

菩薩寺住持慧光法師表示，藝術創作是生命經過感動後所呈現結果，佛教中的禪則是心跟精神的統一，兩者都必須透過專注才能完成及體會。而這個展所帶來的安靜，觀者必須靜下心專心聆聽，才能感受到作品傳達的感動，也因此與禪的精神「置心一處，無事不辦」不謀而合。



「地磁水琴窟」放置於小房間內，觀者必須先靜心再脫鞋推門進入（照片拍攝：台灣英文新聞/劉怡均）





「地磁水琴窟」（照片拍攝：台灣英文新聞/劉怡均）

赤松音呂的聲音裝置個展在教導人們如何專注，學習把心打開的第一步。執行長葉惠貞表示，現在人們習慣透過科技接收資訊，卻忽略宇宙傳達的訊息，我們沒有接收到是因為沒有把心打開，專注地學習把心打開，才能接收到更多正確的深入且正確的訊息。

葉慧貞表示，此為可以與生命產生共鳴的藝術作品，當初看「水砵漩渦」裡產生的漩渦時看得很著迷，猶如平日在練習佛法，專注地等待一個漩渦的開始以及結束，從一顆小氣泡形成一串生生不息的漩渦，到結束後的無聲無息，都是心專注的點。



水砵漩渦裝置產生令人著迷的漩渦（照片拍攝：台灣英文新聞/劉怡均）

令人出乎意料的是，前來看展的以年輕人居多，部分表示很希望在展覽空間裡待上很久，那是一個適合發呆、放空，令人感到很舒服的地方。

慧光法師表示，面對生命擁有正確的態度的人聚集於菩薩寺，也因此讓空間裡充滿正面的能量，菩薩寺不只在台灣設立，也成立於海外，並於尼泊爾成立「菩薩沙彌學院」，甚至遠赴美國監獄弘法，過去學醫的慧光法師以及學習獸醫的執行長葉慧貞相信，在菩薩寺裡，建築物是其次，人才是最重要的，如果想探索生命的真相，就必須從各個層面去了解，而希望來到這空間裡的人，都能學習豐富自己，然後豐富他人。

接下來，將於維摩舍藝文空間展出的「Return to Universe 還原」紙雕展，為藝術家魏少君（JuneJune Wei）個展，使用剪紙藝術創作系列動物，試圖與地球重新建立純粹而美好的連結。



（圖片來源：維摩舍）