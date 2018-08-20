蔡總統訪NASA 太空人讚嘆從太空看台灣很美

（中央社記者葉素萍休士頓19日電）總統蔡英文美國當地時間19日參訪美國國家航太總署所屬詹森太空中心；她在臉書貼出照片問「這裡大家認得出來嗎？」現場太空人說，3小時前，國際太空站剛經過台灣上方，從太空看台灣很美。



蔡總統「同慶之旅」，過境休士頓。她在當地時間19日上午參訪美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心；航太總署是美國聯邦政府下主責國家太空計畫、太空科學研究的機構；這也是台灣總統訪美時首度參訪聯邦機構。



她參訪完後，隨即透過社群網站臉書（Facebook）貼文問：「這裡大家認得出來嗎？」「我們常在以太空為主題的電影中，看到太空人在太空中呼叫休士頓，就是這個詹森太空中心的任務控制中心。在這裡，完成了許多次的太空任務，也讓人類在宇宙的視野更開闊。」



蔡總統抵達太空中心後，首先前往任務控制中心（Mission Control Center），聽取詹森太空中心飛行主任藍福如（Royce Renfrew）簡介。

控制中心是美國載人太空飛行計畫的中樞。自1965年的雙子星四號任務（Gemini Ⅳ mission）以來，包含載運人類上月球的太陽神任務（Apollo mission）以及所有135次太空梭飛行，是每一次太空任務中最重要的一部分。



飛行控制團隊包含了經驗豐富的工程師、醫官以及技術人員，每天24小時輪流值班，確保太空站內的太空人得以安全順利的執行任務。



在太空中心副主任懷渠（Vanessa E. Wyche）、飛行主任藍福如及太空人芬克（E. Michael Fincke）陪同下，蔡總統參訪飛行控制室，了解控制室的相關設施，接著前往太空站實體模型訓練中心，參觀Space X模型、Starliner、俄羅斯聯合號太空艙（Soyuz），並進入日本、美國及俄羅斯等太空站實體模型內參觀。



太空人芬克簡報時提到，3小時前，國際太空站剛經過台灣上方，從太空看台灣很美。（編輯：嚴思祺）1070820