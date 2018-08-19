〈財經主筆室〉85°C事件的另一種省思：風暴與轉機

總統蔡英文日前過境美國洛杉磯，順道拜訪台灣企業85°C門市， 路過85°C買咖啡的動作，卻引來中國抵制打壓， 還批85°C是「台獨企業」，引發母公司美食達人的超級風暴， 逼著美食達人在事件發生第一時間， 就得跳出來發表支持92共識言論來滅火。 這場火能不能滅得掉還未知，卻已經引發兩岸極大對立的網路論戰。或許誠如外媒所說，美中日益加據的貿易戰， 正為台灣製造商在亞洲尋找新生產基地提供誘因， 也許85°C事件就是一個轉機點。



85°C被中國網友指責為「台獨企業」揚言抵制，就連中共黨媒「 環球時報」也推波助瀾，讓事態急速升溫， 蔡總統路過會引發這麼大風暴並不讓人意外， 一是美食達人在中國佈局大，是家喻戶曉的品牌，中國要打壓台灣外交空間，85°C是很好藉機發揮示警標的； 二是美中近期貿易戰關係緊繃，任何風吹草動都會引爆論戰， 蔡總統此次外交出訪美中兩方都在關注， 台灣成為美中對戰的籌碼之一，「路過事件」明顯被放大。



85°C在中國有589家直營店，還有11個物流中心， 是85°C全球最大的市場，母公司美食-KY 2017年有64% 營收來自中國，前幾年更是高達七成是依賴中國市場， 今年上半年稅後純益10.9億元，來自中國的貢獻就高達7. 4億元，等於七成獲利來自中國。 85°C第一時間跳出來「 表態支持92共識」就不讓人意外， 對中國依存度過高就不得不在威脅下低頭。



中國較低的生產成本及同文同種文化優勢， 讓台灣製造商從1990年代起在中國設廠， 最近幾年卻有些製造商已開始逐漸撤離，減少對中國生產的依賴度， 主要就是當地成本的增加。中國投資環境逐漸惡化，主要供應Nike和愛迪達的製鞋廠豐泰企業， 10年前就停止在中國擴大產能， 如今在東南亞和印度擁有生產基地。 寶成也擴大在東南亞的生產基地，同時降低對中國的依賴， 去年生產3246億雙鞋，中國的生產占17％， 低於2016年的20％、2015年的25％、 2014年的29％。



只有降低對中國的依存度，才能減少受貿易戰的影響， 且較不易受地緣政治不確定性的影響，就如同豐泰企業對外媒表示， 「並不太擔心當前的貿易戰，因為在中國的生產只有10%。」 而來自工研院統計，台股900餘家上市公司中， 已有191家在東南亞及印度有投資。川普提高對中國的關稅， 迫使許多科技公司及電子供應鏈廠商放棄對中國投資， 加速前往東南亞新興市場進行投資，或尋求擴大在美國的業務。



前AIT處長司徒文指出，85°C被迫表態荒謬至極， 並形容這是中國對台灣「最惡劣的霸凌」行徑。 日經亞洲評論日前就報導「美中貿易戰促使台灣生產廠撤出中國」。 只有降低對中國的依存及依賴度， 才能免於受到各種不確定因素的危害及威脅， 此次85°C的事件爆發， 也許能夠讓許多還沈醉中國市場的台商覺醒，成為真正下定決心另闢新市場的轉機點。