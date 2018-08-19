中國發台灣居民「居住證」　蔡總統：政治操作

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文當地時間18日結束貝里斯出訪行程，抵達美國休士頓過境，晚間出席僑宴，有超過千人出席。

當地時間17日，蔡總統在貝里斯與隨團媒體茶敘時表示，中國發行台灣居民「居住證」，有一定的政治操作；她希望大家認知到，「居住證」是一張卡片，有關生活便利，「與認同是兩回事」。

總統蔡英文（後右3）「同慶之旅」出訪友邦巴拉圭及貝里斯，當地時間17日下午在貝里斯與媒體茶敘。出席者包括國安會秘書長李大維（後右4）、副秘書長蔡明彥（後右5）、外交部長吳釗燮（後右2）、駐貝里斯大使劉克裕（後右1）。中央社

當天有媒體記者問及中國發行台灣居民「居住證」的議題，總統回應表示，台胞「居住證」、31項對台措施，從中國的角度來看，都有一定的政治操作。



總統說，「但是我們倒是自己心裡要有一個清楚的認知」，她也希望中國認知到，「居住證是一張卡片，是一個生活上便利性的東西，跟認同是兩回事」。

總統蔡英文當地時間17日赴貝里斯國會發表演說，大批當地媒體前來採訪，貝里斯電視台WAVE TV現場實況轉播。中央社

蔡總統表示，相信台灣人即便居住在中國，仍是認同自由、民主等重要價值，這是台灣人在台灣共同發展的價值。



她說，如果一張卡片沒有這些價值，那只是「居住在那裡、生活便利的工具而已」，不代表是對卡片背後的發行單位、或是卡片代表的政治主體的認同。





總統蔡英文（圖）當地時間18日抵達美國休士頓過境，晚間出席僑宴時，揮手感謝僑胞到場支持。中央社

中國今(19）日正式公布，9月1日將實施「港澳台居民居住證」，台灣居民居住證採18碼，與中國身分證相同，用於在中國「證明身分」。

蔡總統12日到20日展開「同慶之旅」，出訪友邦巴拉圭和貝里斯，共計9天8夜。此行去程過境美國洛杉磯，回程過境休士頓。

蔡總統在休士頓將參訪美國國家太空總署所屬詹森太空中心、德州醫學中心新創基地，這是我歷任總統，首度參訪美國官方機構。

蔡總統將在當地時間19日晚間，結束休士頓行程，啟程返台。預計台北時間20日晚上11時30分，返抵國門。

蔡總統休士頓僑宴人氣爆棚。中央社