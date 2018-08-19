赴肯亞當志工染瘧 男大生返台病危

（中央社記者程啟峰高雄19日電）家住高雄的男大生暑期赴非洲肯亞當志工，返台後近2週發病就醫，17日住進高雄一家醫學中心加護病房迄今，17日並被確診感染熱帶瘧疾，這是高市今年首例境外移入瘧疾個案。

高市衛生局疾管處處長潘炤穎今天說，個案同團其餘10多名志工都沒事，衛生局疫調發現，個案帶出國的預防性藥物奎寧只服用1/3療程，因體內藥物濃度不夠而染病。個案因發高燒、意識混亂，目前仍病危住在醫院加護中心。

潘炤穎表示，這名個案家住左營區新上里，6月28日至8月3日參與國際志工活動隨團赴肯亞，出國前曾到旅遊門診看診並服用預防性抗瘧疾藥物，但未遵從醫囑，僅服用1/3療程。

他指出，這名個案在新竹唸大學，8月3日返台後先後在新竹、高雄兩地活動，13日至15日去香港旅遊，15日返國開始發燒，16日就醫後病情轉重，17日住進醫學中心加護病房迄今。

潘炤穎說，由於瘧疾潛伏期10多天，加上港台兩地並非瘧蚊孳生地，依潛伏期研判個案是在肯亞染病，17日被確診感染熱帶瘧疾；衛生局已完成個案住家及周邊社區確診調查及緊急防治。

潘炤穎指出，傳播瘧疾的病媒蚊為矮小瘧蚊，衛生單位分析個案居住及活動地點方圓5公里範圍內雖非矮小瘧蚊孳生地，排除是本土個案。他並呼籲國人出國前應了解當地疫情，並做好自我防護。

面對高市今年首例境外移入瘧疾個案，衛生局「料敵從寬」，接獲通報第一時間完成個案住家及傳播風險區病媒調查，並施掛7處捕蚊燈，目前尚無發現病媒蚊。（編輯：方沛清）1070819