【西進注意】港澳台居住證辦法公布　9月起中國將採集指紋

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國今(19)日公布「港澳台居民居住證申領發放辦法」，內容顯示，居住證編碼稱為「公民身份號碼」，還將登載個人指紋資訊，意味中方將向申請人採集指紋。

依據該公告，在中國居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一的港澳台居民，根據本人的意願，9月1日起可持有效港澳通行證或5年期台胞證，到當地公安機關申請辦理。通常在申請受理之日起，20個工作日可領到證件。



中國公安部、國務院港澳事務辦公室、台灣事務辦公室日前共同宣布，9月1日將正式實施「港澳台居民居住證」，中國政府網今正式公告申領發放辦法。辦法重點包括：

1. 居住證將採用中國居民身分證製作技術標準，由公安機關按照「公民身份號碼國家標準」編制，稱為「公民身份號碼」。

2. 香港居民「公民身份號碼」地址碼使用810000，澳門居民「公民身份號碼」地址碼使用820000，台灣居民「公民身份號碼」地址碼使用830000。



3. 居住證將登載，姓名、性別、出生日期、居住地住址、「公民身份號碼」、本人相片、指紋資訊、證件有效期限(5年)、簽發機關、簽發次數、港澳台居民出入境證件號碼。

4. 港澳台居民遷入中國內地落戶定居者，按照有關規定辦理，不適用本辦法。​

中央社報導，對於中方使用身分證技術製作台灣居民「居住證」，陸委會副主任委員兼發言人邱垂正日前曾表示，中方近年加強全民監控技術，對「居住證」於有意赴中國就業或就學的台灣民眾，可能會產生一定的風險。