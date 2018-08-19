新南向7國記者團訪高市  共創合作契機

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）高雄市政府8月16日迎來一群新南向客人，由紐西蘭、印尼、馬來西亞、泰國、越南、澳洲、印度各大媒體工作者組成的「印太記者團」應邀訪問高雄市，由市長許立明接待。團員對於高雄市結合「網紅」行銷手法相當感興趣，並推薦經營部落格的朋友來台旅行。

根據統計，近2年新南向國家投資高雄金額提升12.76%、東南亞航班載客人數也增加33%，充分展現出高雄對東南亞國家的投資與觀光吸引力，而高雄也擁有相當多的國際移工及新住民朋友，高雄承諾會持續以兼容多元的政策，與東南亞各國展開交流，不僅為城市間帶來互惠雙贏，也能讓高雄更加與國際接軌。

高雄近年也開發曼谷、河內、峴港與雅加達航線，並經由輔導餐廳、旅宿業者取得清真認證，積極開發新南向國家旅客及投資合作機會。

許立明市長向「印太記者團」訪賓介紹高雄產業發展藍圖、新南向觀光策略，以及高雄國際移工和新住民政策（高雄市政府提供）

記者團拉曼(Venkat Raman)團長表示，台灣擁有熱情的民眾及良好的投資環境，團員們都很樂意作為與高雄交流的城市代表。

來自印度的資深自由撰稿人森古普塔(Somen Sengupta)則表示自己對高雄結合「網紅」行銷的手法相當感興趣，並會推薦經營部落格的朋友們來高雄旅行，體驗高雄的人文風貌。

市府對於新住民朋友更是藉著母語教學、舉辦「印尼開齋節」及「越南文化節」等教育、文化政策，打造一個善待新住民朋友的平等環境。

許市長表示，高雄是一個移民社會，非常歡迎各國朋友來到高雄觀光、就學、工作，希望大家能將高雄當作是第二故鄉，也期待大家能作為高雄與母國間的橋梁，帶動更多元的城市合作。