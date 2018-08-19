移民署：中客來台較去年增加2萬人  增幅達2.4%

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）今年是開放中國旅客來台旅遊10週年，近期外界經常傳出中國旅客來台人數較去年減少的原因，乃是由於移民署在審查中國旅客申請案件時趨嚴的說法，移民署對此再度重申，僅針對有疑慮的申請個案進行嚴格查證並請申請人補充相關事證說明，並表示截止7月底，中國旅客申請來台觀光人次較2017年同期增加4萬7千人次，而入境人數也比2017年同期增加1萬7千人次。

移民署日前發佈新聞稿，針對外界近期訛傳中國旅客來台人數較去年不理想，並影射此事與移民署嚴審中客證件一事有關，再次重申，根據統計，2018年1月至7月，中國籍旅客入境總人次達到105萬8千534人次，較2017年同期增加1萬7千人次。

倘若下半年年入境人次沒有明顯增減的情況，移民署推估今年來台的中國籍旅客將比去年增加2萬人次。

其中中國籍旅客來台團體旅遊人次，截止2018年7月止，共計46萬3,440人次，比去年同期增加1萬883人，增加幅度月2.4%。中國籍旅客來台自由行共計63萬8,438人次，與去年同期比較，增加3萬6,434人次，增加幅度也有約6.1%。

而為了方便中國旅客客彈性規畫來台行程，移民署發放的自由行入境證效期為3個月，旅客可依個人需求及假期安排而決定來台日期。

移民署表示，部分中國籍旅客雖持觀光簽證，但來台次數過於頻繁，1年來台達30多次、近3年來台高達80多次，經查多數個案是單純來台從事商務活動，移民署將協助此類從事商務活動的中國籍旅客，改以商務多次證來台。

移民署強調，為便利陸客來台旅遊，移民署自2015年1月1日起推出速件處理機制，倘中國旅客有急於入境的需求，在當日中午12點前提出申請，並繳交速件處理費每人新台幣300元，並備齊應繳文件下，當日即可取證。