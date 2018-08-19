台南歸仁釋迦甜而不膩 入菜更有一番風味

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合報導)一年一度的「2018歸仁釋迦節」今（19）日在台南市歸仁文化中心廣場熱鬧登場，2隻造型可愛的釋迦公仔也首度亮相，台南市長李孟諺特別到場為活動揭開序幕，並親自向全國朋友大力推薦歸仁釋迦「正著時」，市長表示，歸仁釋迦品種優，不僅大顆，果肉多且香甜，請大家多多支持，分享給親朋好友。

歸仁釋迦已有300年歷史，雖然種植面積比不上台東，卻是全台西部最大產區，種植面積約達70公頃，因為綿密的口感，再加上富含大量蛋白質及維生素，深受民眾喜愛，成為歸仁之寶。

引述中央社報導，歸仁區農會果樹產銷班第二班班長徐進德表示，歸仁農民近年多種植大果實品種「大目仔」，品種的釋迦果肉多、口感綿密、甜而不膩，加上歸仁的土質適合栽種釋迦，造就了歸仁釋迦的美名。「大目仔」採人工授粉，結果期還要疏果，每棵果樹不能留下太多果實，留下來的要小心照顧才能成功採收。

今日現場亦特別邀請在地總鋪師阿俊宴席總廚机榮俊用歸仁區的農特產入菜料理推出「黃綠紅風味餐」，分別是黃(鳳梨)、綠（綠竹筍）、紅（火龍果）等，讓參與民眾品嚐歸仁釋迦的美味。

今年度的釋迦節活動相當熱鬧，活動安排有釋迦銷售、大胃王比賽、美食擺攤、買餐券送釋迦抵用券及1元釋迦公益競標等。若有興趣的民眾可直接前往官方網頁跟農民聯絡及購買，歡迎外縣市的民眾多加利用。