接軌數位網路  新住民體感遊戲強化資訊技能

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為營造新住民友善上網環境，並推動數位公平機會，於8月19日在台北市舉辦「親子體感新時代」活動，邀請新住民家庭體驗桌遊及體感遊戲。參加的新二代在老師的指導下進行遊戲，場面氣氛熱烈。

移民署今年提供16門資訊實體課程，包含8門熱門課程、4門進階課程及4門實作課程，內容豐富多樣，包含熱門Office軟體、直播網路行銷、VR及空拍機，還有手作機器人、雷射雕刻及AI智慧課程等。透過免費的電腦課程，強化新住民數位資訊技能，善用科技力量充實自己，提升自信心，創造科技生活化。

（圖片來源：移民署）

家住偏遠地區的新住民也不用擔心，移民署特別推出「把課程送到家門口」的概念，提供行動學習車開設行動教室，只要有空間就可以開課。另外「新住民數位資訊e網」也提供線上學習課程、直播課程及電子書，只要加入會員就可以透過電腦、平板及手機隨時隨地免費學習。

移民署更持續推動「新住民免費上網與平板電腦借用服務」，即日起，只要符合新住民身分者，撥打專線完成預約或至移民署25個服務站臨櫃申請，平板電腦立即宅配到府，免費提供新住民朋友使用30天，並享有10G網路流量，最多可續借一次，藉由親子共學網路電腦課程，在家免出門即可輕鬆數位學習，透過課程互動，體驗數位資訊帶來的便利與樂趣。