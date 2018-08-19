用悠遊卡免追垃圾車　北市試行「智慧垃圾桶」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）許多人因為上下班時間不固定，倒垃圾成為一大煩惱。台北市政府資訊局媒合研發資源回收集點儲值設備業者，在社區大樓放置「智慧垃圾桶」，實驗民眾自助丟垃圾的可行性。

民眾使用「智慧垃圾桶」丟棄一般垃圾時，只需秤重並以悠遊卡支付垃圾處理費。投入寶特瓶等回收物，還可將環保回饋金儲值到悠遊卡。

圖片來源:iTrash Smart City官方臉書

據報導目前市府已在中正區臨沂街社區大樓進行實驗，民眾24小時皆可丟棄一般垃圾廚餘及回收物。丟垃圾要付費，但丟棄回收物則可獲得儲金獎勵，預計今年媒合三處，明(2019)年擴大實施。

《蘋果》今(19)日引述資訊局主秘陳慧敏說，業者宣稱「iTrash垃圾回收整合系統」設備可壓縮及密封，並可抑制臭味，且24小時都能接收垃圾，不受時間限制。

但比照垃圾車收集時使用專用垃圾袋的付費概念，使用「智慧垃圾桶」也需付費。若丟棄一般垃圾或廚餘，每500公克收費4元。另外還有回收機，累積10個寶特瓶或8個鐵鋁罐就能獲得1元。付費及回饋金都採用悠遊卡累積。

圖片來源: http://www.itrash.com.tw

陳慧敏說，該項實驗預計今年在中正區及北投區設點，另一處仍在尋覓，明年打算擴大實驗。

根據資訊局官網訊息，智慧垃圾回收系統，以雲端管理及物聯網，監控環境空間及回收設備使用情況，可即時通知維護或清潔人員、清運車輛，並提供24小時垃圾資源回收公共服務。

對於無法在固定時間倒垃圾的市民來說，此系統讓丟垃圾的便利性大幅提高。未來，街上可望不會再看到民眾追著垃圾車跑的畫面。