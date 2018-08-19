《與神同行：最終審判》不只看特效 經典台詞發人省思

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）《與神同行：最終審判》台灣票房神速累積，全台總票房截至上週五（8/17）確定突破3億台幣。10天破3億的票房佳績，也讓本片成為台灣影史最快賣破3億的亞洲電影，導演暨主要演員日前也針對票房破千萬人次發表感言。

《與神同行：最終審判》全台話題火熱延燒，讓人驚嘆這股「神熱潮」超乎想像的票房實力！尤其本片三位陰間使者千年以前的因緣過往也緊抓觀衆的心，更吸引網友針對劇情作出許多討論，例如：盤點片中「會者定離，去者必返。」「當你埋怨、感到憤恨、無法理解時，把一切倒過來解讀、倒過來想想，那就會有答案。」等經典台詞，都引發網友們的共鳴。

針對屢創佳績，導演與主要演員也藉此表達感謝之意。導演金容華表示：「當年執導《王牌巨猩》票房失利，讓我差點放棄當導演，感謝《與神同行》再度給予我勇氣。」飾演「江林」的河正宇則謙虛表示：「電影獲得巨大成功，讓人吃驚也非常感謝；之後還有很長的路要走，也還有很多需要拍攝的作品，讓我必須更加努力。電影不是一個人就能拍出來的東西，是需要與優秀的導演、製作人與演員努力共創的成果。」

值得注目的是，在眾多男演員當中，飾演「德春」的女星金香起，也展現出讓人難以忽視、甚至是引領觀眾潸然淚下的精彩演出。導演金容華大讚她是「本片功臣」；而與她有眾多對手戲的朱智勛更形容她「真是一位偉大的演員」，讓人期待她的後續發展。

這部持續刷新台灣和南韓影史紀錄的《與神同行：最終審判》，相較第一集感人肺腑的催淚情節，本片這回更聚焦在角色之間的因果輪迴，試圖勾勒出每個人都曾經歷過的「遺憾」乃至於「懺悔」，帶領觀眾進一步思考「寬恕」的真諦。