【我是高雄實習生】深入了解台灣長照服務  新南向青年深化城市外交

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）來自高雄市於菲律賓及印尼姐妹市的5位青年， 來台展開為期2週的課程與文化體驗活動，在經歷8月14日的手搖飲料實習店員年級農夫特訓後，文化活動最後1天來到高雄長青日漸照護中心參與照護中心的日間課程，體驗照護員的生活並深入了解台灣在老人政策及津貼上的相關補助措施。

5位國際青年學生共同參與照護中心的日間課程，與近百位阿公阿嬤們一起做健身操、健口操，賣力地揮手跳舞，讓長輩們度過歡樂的早晨。午餐時間，他們也為長輩打菜，作伙呷飯共餐，

來自印尼望加錫市的艾米表示，透過與日照中心的長輩交流，深深感受到高雄阿公阿嬤的熱情，帶給他們不同以往的社會服務經驗，也因此特別想念家鄉的祖父母，表示會更珍惜和長輩相處的時光。

國際青年學生體驗照服員與長輩的生活（圖片來源：高雄市政府）

特訓結束後，秘書處特別安排國際青年交流座談會，讓國際青年學生和高雄市政府青年事務委員及國立高雄科技大學、國立高雄師範大學及國立中山大學等五所大學的學生，針對農業推廣、青年創業以及在地政府相關青年政策等進行心得分享、意見交流。

其中來自宿霧市的蓋瑞提到，宿霧居民都知道高雄，因為陳菊秘書長於高雄市長任內致贈宿霧市6輛公車，這些公車免費載送宿霧居民，大幅改善當地交通，宿霧居民都稱它們為「高雄公車」

秘書處陳瓊華處長表示，透過國際青年交流座談會，讓國內外青年學生分享討論多元議題，有助深化交流，也回應座談會中的兩性議題，和國際青年學子分享臺灣是一個自由的國家，政府在性別議題上推動許多政策，倡導性別平等教育的理念，致力於建立跨越性別的實質平等。