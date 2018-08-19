【我是高雄實習生】新南向青年下鄉體驗農夫的一天

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）5位來自高雄市在菲律賓及印尼姐妹市的青年，利用暑假期間來到高雄進行深度研習及台灣文化體驗，在研習課程結束後，經過14日的手搖飲料店店員實習後，15日5位青年前往高雄旗山，體驗旗山農夫的一天，走進農家爺爺的灶腳。

新南向青年15日頭戴斗笠除草，栽種香草，與旗山農夫一同體驗汗滴禾下土的辛勞。青年們經過一天農活後，傍晚則於高齡9旬旗山老農夫柯爺爺家的灶腳中，和柯爺爺及家人一起備菜下廚，親手炒米粉、做小菜。

高齡9旬的柯爺爺用餐時與5位新南向青年分享自己務農甘苦談，青年們圍著柯爺爺聽故事，體驗真正的旗山農家生活，儼然是最有人情味的餐桌外交。

來自菲律賓宿霧市的青年表示，原以為農夫特訓輕鬆好玩，但親自彎腰鋤草、栽種作物，深刻感受到農夫的辛苦，與旗山老農夫的晚餐，是他來到高雄最有人情味、最值得回憶的一餐。

秘書處陳瓊華處長表示，5位新南向青年透過下田感受台灣農民的甘苦，在晚上的「圍桌團圓」裡體會在地的溫情，盼透過提供國際青年直接接觸高雄基層生活的機會，塑造高雄庶民文化成為吸引國際朋友來到高雄的最佳利器，讓世界看見高雄，更讓高雄走進世界。

新南向青年體驗農家生活（圖片來源：高雄市政府）